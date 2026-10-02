S&P păstrează ratingul României la BBB-/A-3, dar avertizează asupra riscurilor pentru finanțele țării

Publicat 2 oct. 2026, 23:24 Actualizat 2 oct. 2026, 23:39 Sursă S&P Global

S&P Global Ratings a menținut ratingul suveran al României la BBB-/A-3, atât pentru datoria pe termen lung, cât și pentru cea pe termen scurt, în valută și în moneda locală. Decizia a fost anunțată pe 2 octombrie 2026, iar perspectiva asociată calificativului rămâne negativă.

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