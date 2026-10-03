Criză fără precedent la Volkswagen: gigantul german renegociază contractele a peste 100.000 de angajați

Publicat 3 oct. 2026, 07:50 Sursă Realitatea.net

Constructorul auto german Volkswagen a declanșat un nou conflict cu sindicatele după ce a denunțat o mare parte a contractelor colective de muncă aplicabile celor aproximativ 100.000 de angajați din Germania. Decizia deschide calea unor negocieri dificile privind salariile, beneficiile și programul de lucru, iar una dintre variantele vehiculate în presa germană este revenirea de la săptămâna de lucru de 35 de ore la cea de 40 de ore.

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