Criză fără precedent la Volkswagen: gigantul german renegociază contractele a peste 100.000 de angajați

Constructorul auto german Volkswagen a declanșat un nou conflict cu sindicatele după ce a denunțat o mare parte a contractelor colective de muncă aplicabile celor aproximativ 100.000 de angajați din Germania. Decizia deschide calea unor negocieri dificile privind salariile, beneficiile și programul de lucru, iar una dintre variantele vehiculate în presa germană este revenirea de la săptămâna de lucru de 35 de ore la cea de 40 de ore.
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Volkswagen a denunțat 10 dintre cele 13 contracte colective de muncă aplicabile celor peste 100.000 de angajați din Germania. Printre acestea se află și contractul-cadru care reglementează programul de lucru, concediile și alte beneficii. Compania susține că actualele condiții trebuie adaptate din cauza presiunii concurențiale și a costurilor ridicate, relatează Tagesschau, principalul post public german.
Conform sursei citate, oficialii VW au refuzat să comenteze numărul exact al contractelor reziliate, iar informația privind cele 10 acorduri denunțate a fost furnizată de sindicatul IG Metall.
Potrivit reprezentanților angajaților, salariații VW ar putea resimți primele efecte încă din ianuarie 2027. Sindicatul și consiliul de întreprindere și-au anunțat deja opoziția. „Este o abatere flagrantă și încă o încercare nerușinată de a băga mâna în buzunarele angajaților”, a declarat un lider al IG Metall. „Nu vom accepta acest lucru.”
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Volkswagen a justificat rezilierea contractelor afirmând că, în opinia companiei, diverse prevederi trebuie adaptate în contextul presiunilor actuale asupra costurilor. VW a anunțat acest lucru după o întâlnire cu reprezentanții angajaților la Hanovra, scrie Tagesschau.
Potrivit directorului de Resurse Umane al mărcii Volkswagen, mediul economic s-a deteriorat semnificativ pentru industria auto și, implicit, pentru grupul german. Schimbările de pe piață sunt „structurale și profunde”. „Printre altele, producătorii chinezi pătrund în Europa cu exporturi ieftine”, a declarat oficialul VW.
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Un avocat specializat în dreptul muncii, consultat de publicația economică germană Capital, a remarcat faptul că „rezilierea contractelor colective de muncă specifice companiei nu este neobișnuită. Rezilierea aproape a tuturor contractelor colective de muncă dintr-o dată este”.
Potrivit acestuia, contractele colective de muncă vor înceta la expirarea perioadei de preaviz, respectiv la 31 decembrie 2026. În prezent, salariații VW beneficiază de una dintre cele mai avantajoase formule negociate din industria germană, cu o săptămână de lucru de 35 de ore și până la 36 de zile de concediu anual. Aceste prevederi se numără printre clauzele care ar putea fi renegociate.
Specialiștii în dreptul muncii consultați de presa germană subliniază însă că o eventuală renunțare la aceste beneficii nu se poate produce automat și va depinde de rezultatul negocierilor dintre companie și sindicate.