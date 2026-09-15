Energie· 2 min citire
Ministerul Finanțelor menține reducerea de 25% a accizei la motorină pentru perioada 16–30 septembrie
Pretul motorinei se apropie de 11 lei/litru
Publicat15 sept. 2026, 11:39
SursăRealitatea.Net
Ministerul Finanțelor prelungește reducerea de 25% a accizei la motorină pentru intervalul 16–30 septembrie 2026, după noua evaluare bilunară prevăzută de Legea nr. 162/2026. Anunțul a fost făcut marți, 15 septembrie 2026, ultima zi în care era activă măsura aplicată în intervalul 1–15 septembrie.
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