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Ministerul Finanțelor menține reducerea de 25% a accizei la motorină pentru perioada 16–30 septembrie

Pretul motorinei se apropie de 11 lei/litru

Pretul motorinei se apropie de 11 lei/litru

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat15 sept. 2026, 11:39
SursăRealitatea.Net

Ministerul Finanțelor prelungește reducerea de 25% a accizei la motorină pentru intervalul 16–30 septembrie 2026, după noua evaluare bilunară prevăzută de Legea nr. 162/2026. Anunțul a fost făcut marți, 15 septembrie 2026, ultima zi în care era activă măsura aplicată în intervalul 1–15 septembrie.

Acciza rămâne redusă cu 701,07 lei/1.000 litri

Reducerea de 25% echivalează cu –701,07 lei/1.000 litri, respectiv –829,69 lei/tonă. Astfel, pentru a doua jumătate a lunii septembrie, acciza efectivă aplicată motorinei standard rămâne la 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă, arată un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor.

Impact economic și obiectivul intervenției

Analiza Ministerului Finanțelor arată o variație de +51,19% a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) și o creștere de +27,47% a prețului mediu la pompă (VM). Conform formulei din lege, acești indicatori impun menținerea reducerii la nivelul maxim de 25%.

Măsura urmărește limitarea efectului de propagare al costurilor cu carburanții în transport, logistică și lanțurile de aprovizionare, cu impact direct asupra prețurilor bunurilor de consum. Mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 funcționează dinamic, cu reevaluări bilunare ale pieței.

Ministerul Finanțelor anunță că va continua monitorizarea evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, urmând să publice următoarea evaluare la începutul lunii octombrie.

Contextul primei aplicări a măsurii

Mecanismul de ajustare dinamică a accizei a fost aplicat pentru prima dată la începutul lunii septembrie 2026, când Ministerul Finanțelor a decis o reducere de 25% pentru a contracara creșterea accelerată a cotațiilor internaționale ale motorinei și presiunea asupra prețurilor la pompă. Sistemul presupune recalcularea accizei la fiecare două săptămâni, pe baza variației cotațiilor Platts și a prețului mediu intern.

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