Nazare, prima reacție după ce Standard & Poor's a menținut ratingul României: Riscurile rămân ridicate pentru 2027-2028

Publicat 3 oct. 2026, 06:49 Actualizat 3 oct. 2026, 07:08 Sursă Realitatea.net

Ministrul interimar al Finanțelor consideră că decizia agenției Standard & Poor’s (S&P) de a confirma ratingul suveran al României la nivelul BBB-/A-3, ultima treaptă recomandată investițiilor, este rezultatul unui efort amplu de restructurare a economiei, însă avertizează că acest efort trebuie continuat pentru a nu compromite ceea ce s-a realizat. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Nazare a mai precizat că există, totuși, motive „să privim înainte cu încredere”.

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