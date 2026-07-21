Energie· 1 min citire
Motorina s-a scumpit spectaculos în Bulgaria, cu 8% într-o săptămână. Cât costă un plin în țara vecină
Benzinărie in Bulgaria (Profimedia)
Publicat21 iul. 2026, 10:50
Sursărealitatea.net
Prețul motorinei a explodat în Bulgaria, în plin sezon estival. Combustibilul s-a scumpit cu aproximativ 8% într-o singură săptămână, potrivit platformelor de monitorizare a pieței. Creșterea pune presiune pe transportatori și pe consumatori, chiar dacă Bulgaria continuă să aibă cele mai mici prețuri la carburanți din UE.
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