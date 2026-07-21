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Motorina s-a scumpit spectaculos în Bulgaria, cu 8% într-o săptămână. Cât costă un plin în țara vecină

Benzinărie in Bulgaria (Profimedia)

Benzinărie in Bulgaria (Profimedia)

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat21 iul. 2026, 10:50
Sursărealitatea.net

Prețul motorinei a explodat în Bulgaria, în plin sezon estival. Combustibilul s-a scumpit cu aproximativ 8% într-o singură săptămână, potrivit platformelor de monitorizare a pieței. Creșterea pune presiune pe transportatori și pe consumatori, chiar dacă Bulgaria continuă să aibă cele mai mici prețuri la carburanți din UE.

Datele agregate din Fuelo.net și KARAI arată că motorina a urcat de la aproximativ €1.52/l la €1.57–1.64/l, în timp ce benzina A95 a înregistrat doar variații minore.

Astfel, un plin de motorină în Bulgaria costă astăzi între 80 și 84 de euro, în funcție de stația de alimentare

Analiștii bulgari vorbesc despre un „salt neobișnuit” al motorinei, alimentat de volatilitatea pieței internaționale și de creșterea cererii sezoniere.

Scumpirea motorinei este vizibilă în marile lanțuri de benzinării, unde prețurile au fost ajustate aproape zilnic. Transportatorii bulgari avertizează că, dacă trendul continuă, costurile logistice vor crește semnificativ în următoarele săptămâni.

În aceeași perioadă, prețul motorinei a crescut în România cu circa 2%, potrivit peco-online.

Bulgaria rămâne, totuși, sub media europeană la prețul carburanților, însă ritmul scumpirilor din ultimele zile indică o posibilă repoziționare a pieței regionale în plin sezon estival.

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