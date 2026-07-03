Energie· 1 min citire
Exporturile de petrol ale ţările Golfului Persic au crescut semnificativ, dar rămân mult sub nivelul de dinainte de război
Pertoliere în Strâmtoarea Ormuz
Publicat3 iul. 2026, 19:02
Sursărealitatea.net
Exporturile de petrol ale ţărilor din Golful Persic au crescut semnificativ în luna iunie faţă de luna mai, dar răman cu 40% sub nivelurile de dinainte de război, arată calculele Reuters.
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