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Săptămână decisivă pentru economie: Moody’s decide dacă retrogradează România la junk
Săptămână decisivă pentru economie
Publicat6 aug. 2026, 08:07
Sursărealitatea.net
Săptămână de foc pentru România. Țara noastră așteaptă mâine un nou verdict crucial, de data aceasta din partea agenției de rating Moody’s. După evaluarea Fitch, miza rămâne aceeași: evitarea retrogradării în categoria „junk”, rezervată economiilor considerate prea riscante pentru investiții.
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