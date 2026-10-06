Ungaria introduce un impozit pe marile averi din 2027. Ce se schimbă și pentru micii antreprenori

Guvernul Ungariei va introduce, de la 1 ianuarie 2027, un impozit pe averile individuale care depășesc 1 miliard de forinți, a anunțat marți premierul Peter Magyar. Pachetul fiscal include și extinderea accesului micilor antreprenori la regimul de taxare simplificat KATA, dar și majorarea impozitului lunar plătit de aceștia.
Cum se calculează impozitul pe avere
Noul impozit pe avere din Ungaria va avea două cote de taxare, în funcție de valoarea activelor deținute. Persoanele cu averi de peste 1 miliard de forinți vor plăti o cotă de 1% pentru partea care depășește acest prag, în timp ce pentru averile de peste 100 de miliarde de forinți este prevăzută o cotă de 1,5%, potrivit Daily News Hungary.
Baza de impozitare va include proprietățile imobiliare, investițiile, participațiile în companii și activele deținute în străinătate. Vor fi luate în calcul și bunurile deținute prin structuri de administrare a averii.
Împrumuturile vor putea fi deduse din baza impozabilă. În plus, taxele deja achitate pentru proprietăți vor fi scăzute direct din impozitul pe avere datorat.
Prima declarație va reflecta averea deținută la sfârșitul anului 2026 și va trebui depusă până la 31 august 2027.
Cine va putea utiliza KATA
Pachetul fiscal pregătit de Guvernul Ungariei prevede și extinderea regimului KATA, sistemul de impozitare simplificat destinat micilor antreprenori.
Antreprenorii care își desfășoară activitatea cu jumătate de normă, pensionarii și studenții care au o afacere în paralel cu studiile vor putea utiliza din nou acest regim.
O altă schimbare importantă privește clienții către care pot fi emise facturi. Contribuabilii KATA vor putea factura companii și alte organizații, nu doar persoane fizice.
Cât crește impozitul lunar KATA
Extinderea accesului la sistem va fi însoțită de majorarea impozitului lunar. Noile valori anunțate sunt:
Astfel, modificările vor permite mai multor categorii de antreprenori să folosească regimul simplificat, însă vor crește și sumele lunare datorate.
Schimbări fiscale pentru sportivii profesioniști
Guvernul pregătește modificări și pentru EKHO, regimul de contribuție simplificată utilizat de anumite categorii profesionale, printre care jurnaliști, artiști, interpreți și sportivi.
Din 2027, sportivii profesioniști nu vor mai beneficia de plafonul anual preferențial de 500 de milioane de forinți. Aceștia vor fi supuși limitei generale de 60 de milioane de forinți.