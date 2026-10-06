Ungaria introduce un impozit pe marile averi din 2027. Ce se schimbă și pentru micii antreprenori

Publicat 6 oct. 2026, 19:05 Actualizat 6 oct. 2026, 19:22 Sursă Realitatea.net

Guvernul Ungariei va introduce, de la 1 ianuarie 2027, un impozit pe averile individuale care depășesc 1 miliard de forinți, a anunțat marți premierul Peter Magyar. Pachetul fiscal include și extinderea accesului micilor antreprenori la regimul de taxare simplificat KATA, dar și majorarea impozitului lunar plătit de aceștia.

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