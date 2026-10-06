România ar putea importa gaze chiar și după Neptun Deep. Ce se întâmplă într-o iarnă geroasă

Publicat 6 oct. 2026, 09:42 Sursă Realitatea.Net

Neptun Deep va dubla producția de gaze a României la atingerea platoului, dar nu va elimina riscul importurilor în zilele cu temperaturi extrem de scăzute. O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că, într-un astfel de scenariu, necesarul de import ar putea ajunge la aproximativ 9 milioane de metri cubi pe zi.

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