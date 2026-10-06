FMI lansează avertismentul care îngrijorează planeta: scumpirile nu s-au încheiat, puterea de cumpărare continuă să se prăbușească

Publicat 6 oct. 2026, 21:56 Actualizat 6 oct. 2026, 22:45 Sursă Realitatea.net, FMI

Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că seria crizelor care s-au succedat în ultimii cinci ani, pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu, are un efect nefast asupra puterii de cumpărare și a nivelului de trai, iar efectele se extend pe termen lung. „Populația nu se confruntă doar cu o explozie temporară a prețurilor alimentelor și energiei, ci și cu o scădere de durată a accesibilității bunurilor de strictă necesitate comparativ cu restul produselor și serviciilor”, se arată într-o analiză publicată pe blogul FMI.

Distribuie articolul