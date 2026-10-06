Ministerul Energiei avertizează: urmează o iarnă și o primăvară cu prețuri foarte mari la curent

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 oct. 2026, 12:10

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că sistemul energetic românesc a fost mai rezilient decât se așteptau mulți. Totuși, a avertizat că trebuie să ne pregătim pentru o iarnă și o primăvară 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate. Declarația a fost făcută marți, la un eveniment de specialitate.

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