Tensiuni la CE Oltenia. Angajații de la Rovinari cer salarii mai mari decât colegii din alte unități

În timp ce sistemul energetic național se confruntă cu noi presiuni după oprirea Grupului 5 de la Termocentrala Turceni, angajații de la Termocentrala Rovinari cer majorări salariale, susținând că, în prezent, duc aproape singuri greul producției de energie în cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO). Un lider de sindicat a afirmat în presa locală că această solicitare se va afla pe lista solicitărilor către administrație, la viitoarea negociere a contractului colectiv de muncă.
Lider de sindicat: Rovinari „ține în spate” Complexul Energetic Oltenia
Președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia, Jan Popescu, a declarat marți, 6 octombrie la Radio Infinit Tg. Jiu că salariații de la Rovinari vor solicita creșteri salariale la negocierile pentru noul contract colectiv de muncă.
"Termocentrala Rovinari ține în spate întreg Complexul Energetic Oltenia. (Zicala) <<Boii ară și câinii mănâncă>> nu o să poată merge la nesfârșit”, a afirmat Jan Popescu, precizând că salariații de la Rovinari nu mai acceptă să fie remunerați la același nivel cu angajații din alte subunități, unde volumul de activitate este mai redus.
„La Rovinari trebuie să vină bani mai mulți decât peste tot”, a spus liderul sindical.
Solicitarea vine într-un moment critic pentru sectorul energetic, după ce singurul grup funcțional de la Turceni a fost scos din exploatare luni, 5 octombrie, în urma unei avarii la cazan și va fi repornit joi, 8 octombrie. În aceste condiții, Termocentrala Rovinari a rămas principalul pilon de producție al Complexului Energetic Oltenia.
Avaria de la Turceni agravează problemele din sistem
După oprirea instalației de la Turceni, puterea totală livrată în Sistemul Energetic Național de centralele pe cărbune a coborât sub pragul de 350 MW, potrivit Transelectrica. Situația riscă să creeze dificultăți suplimentare în intervalele de consum maxim din timpul serii, când cererea de energie crește semnificativ.
În acest context, la Rovinari este pregătită și pornirea celui de-al treilea grup energetic, măsură menită să compenseze parțial deficitul de producție generat de avaria de la Turceni.