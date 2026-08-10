Cum a ajuns Cristian Bușoi, omul lui Bolojan, secretar de stat la Energie, fără nicio pregătire în domeniu

Publicat 10 aug. 2026, 22:52 Sursă Realitate Plus

Ilie Bolojan și-a pus omul de încredere la conducerea Ministerului Energiei, după ce Bogdan Ivan a demisionat din funcție, iar premierul trimis acasă de Parlament a preluat mandatul. Cristian Bușoi conduce destinele energiei, chiar dacă nu are nicio pregătire în acest domeniu.

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