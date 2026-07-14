Bateria nu e totul! Piesa banală de la mașinile electrice care îți va goli buzunarele în caz de accident

Toată lumea verifică „sănătatea” bateriei (SoH) când cumpără o electrică rulată, de frică să nu fie nevoită să schimbe cel mai scump subansamblu al mașinii. Surpriză totală, însă! Datele din piață arată că cel mai masiv șoc financiar suferit de un proprietar de EV second-hand a venit de unde se aștepta mai puțin. Cea mai costisitoare reparație documentată recent a lăsat în urmă prețul unei baterii noi, dovedind că adevăratele pericole pentru buzunar sunt ascunse în alte detalii tehnice.
Atunci când vine vorba de mașini electrice (EV), marea spaimă a șoferilor este strâns legată de bateria de propulsie. Totuși, o analiză realizată de compania britanică de garanții auto Warrantywise arată o realitate complet diferită: nu acumulatorul uriaș trimite cele mai mari facturi în service, ci o serie de componente pe care le găsim pe orice mașină banală, dar ale căror costuri de reparație explodează în cazul electricelor.
Încărcătorul de bord: Componenta electrică ce poate genera facturi record
Singura piesă 100% specifică unui vehicul electric care a reușit să se strecoare în topul problemelor costisitoare este încărcătorul de bord (dispozitivul care transformă curentul alternativ de la stație în curent continuu pentru baterie).
Deși nu se defectează foarte des, atunci când o face, costurile cu diagnoza, piesa de schimb și manopera sunt uriașe:
Cost mediu de reparație:~2.600 EUR
Cea mai scumpă reparație înregistrată:~12.000 EUR
Senzorii și închiderea centralizată: Tehnologia modernă costă scump
Senzorii electronici de pe mașinile electrice sunt responsabili pentru cele mai multe vizite neprogramate în service. Deși par componente mărunte, complexitatea sistemelor le face extrem de scumpe:
Senzorii (cea mai frecventă problemă):
Cost mediu: ~1.000 EUR
Record de plată: ~3.900 EUR
Închiderea centralizată:
Factura maximă înregistrată: ~4.860 EUR
Suspensia: Greutatea masivă a EV-urilor își spune cuvântul
Bateriile mari înseamnă o greutate totală uriașă pentru mașină, iar acest lucru pune o presiune imensă pe trenul de rulare. Uzura prematură a brațelor de suspensie și a articulațiilor este o problemă extrem de comună la electrice:
Cost mediu de reparație pentru suspensie:~1.470 EUR
Cea mai scumpă intervenție pe suspensie:~4.900 EUR
Bateria de 12V: Piesa banală care lasă electricele „în pană”
Deși sună bizar, mașinile electrice folosesc în continuare o baterie clasică de 12V (similară cu cea de pe mașinile diesel sau pe benzină) pentru a alimenta computerul de bord, luminile și sistemele de siguranță. Aceasta are o durată de viață limitată și este printre primele care cedează:
Cost mediu de înlocuire/remediere:~630 EUR
Cost maxim înregistrat:~1.200 EUR
Și totuși, ce se întâmplă cu bateria principală?
Bateria de tracțiune (acumulatorul mare) s-a dovedit a fi extrem de fiabilă, nefiind inclusă în topul celor mai frecvente defecțiuni raportate de clienți. Totuși, în cazurile excepționale în care aceasta chiar a cedat și a avut nevoie de reparații, costurile au fost pe măsură:
Costul mediu pentru repararea acumulatorului principal:~7.680 EUR