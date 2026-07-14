Volkswagen ar putea concedia 50.000 de angajați la nivel global

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 14 iul. 2026, 08:52

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a declarat luni că cel mai mare producător auto din Europa ar putea fi nevoit să elimine aproximativ 50.000 de locuri de muncă la nivel mondial, într-un scenariu teoretic în care costurile cu forța de muncă rămân neschimbate. Informația a fost publicată de Handelsblatt și preluată de agenția Xinhua.

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