Volkswagen ar putea concedia 50.000 de angajați la nivel global

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a declarat luni că cel mai mare producător auto din Europa ar putea fi nevoit să elimine aproximativ 50.000 de locuri de muncă la nivel mondial, într-un scenariu teoretic în care costurile cu forța de muncă rămân neschimbate. Informația a fost publicată de Handelsblatt și preluată de agenția Xinhua.
Ce a declarat șeful Volkswagen
Blume a explicat că cifra de 50.000 de disponibilizări rezultă dintr-un calcul teoretic bazat pe comparații de costuri, nu dintr-o decizie finală. Compania analizează în prezent toate mărcile, subsidiarele și regiunile pentru a stabili ce ajustări sunt necesare și realizabile.
Costuri administrative cu 20% peste concurență
Potrivit lui Blume, cheltuielile administrative și cele legate de infrastructură ale Volkswagen rămân cu aproximativ 20% mai mari decât ale competitorilor. Directorul general lucrează deja la un nou obiectiv strategic pentru 2030 și intenționează să înăsprească semnificativ măsurile de reducere a costurilor.
De ce este Volkswagen sub presiune
Grupul german se confruntă simultan cu cererea slabă din Europa, costuri suplimentare generate de tarifele vamale impuse de SUA și tranziția costisitoare către vehiculele electrice — factori care afectează profitabilitatea companiei.
Vânzările scad din cauza pieței chineze
Vânzările Volkswagen AG au scăzut în trimestrul al doilea, pe fondul unui declin accentuat în China, unde concurența producătorilor locali și criza imobiliară reduc cererea auto. Ca răspuns, grupul — care deține și mărcile Porsche, Audi și Seat — plănuiește să-și reducă gama de modele cu până la 50%.
Estimările variază între 50.000 și 120.000 de disponibilizări
Cifrele privind amploarea concedierilor diferă în funcție de sursă:
Manager Magazin estimează până la 100.000 de disponibilizări la nivel global, dublu față de planul inițial.
Bild vorbește despre posibile 120.000 de locuri de muncă eliminate.
Der Spiegel anunță că patru fabrici Volkswagen din Germania ar putea fi închise până în 2034.
Niciuna dintre aceste informații nu a fost confirmată oficial de conducerea companiei. Joi, sindicatele și consiliul angajaților au organizat proteste ample la mai multe uzine din Germania.
Conducerea promite investiții în continuare
Directorul financiar Arno Antlitz a declarat vineri că Volkswagen va continua să investească în vehicule electrice și în soluții software pentru clienți, menținând totodată competitivitatea tehnologică a motoarelor cu combustie și consolidând prezența grupului pe piețele globale majore.