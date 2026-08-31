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Trenurile revin pe ruta Lugoj – Timișoara Est după trei luni de modernizare
FOTO: Arhivă
54 de kilometri de cale ferată redeschiși. Viteze de până la 160 km/h pentru trenurile de călători
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