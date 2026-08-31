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Trenurile revin pe ruta Lugoj – Timișoara Est după trei luni de modernizare

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 31 aug. 2026, 13:56

54 de kilometri de cale ferată redeschiși. Viteze de până la 160 km/h pentru trenurile de călători

Suspendarea circulației a început pe 2 iunie 2026, pe tronsonul de aproximativ 54 de kilometri, parte din proiectul „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad”. Au fost puse în exploatare circa 51 de kilometri de fir de cale ferată nou modernizat și electrificat, plus alți 3 kilometri pe varianta veche.

Contractul de proiectare și execuție valorează 1,916 miliarde de lei, fără TVA.

La final, trenurile de călători vor putea circula cu până la 160 km/h, iar cele de marfă cu 120 km/h. Lucrările au inclus modernizarea infrastructurii, electrificarea, instalațiile de semnalizare, sistemul ERTMS, poduri, stații și treceri la nivel.

Deși circulația a fost reluată, o parte din lucrări continuă pentru finalizarea integrală a proiectului, care urmărește creșterea vitezei, a capacității și a siguranței pe rețeaua feroviară.

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