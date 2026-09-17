Transportul public s-a scumpit în 14 capitale europene. București, printre orașele cu majorări de peste 10%

Publicat 17 sept. 2026, 08:29 Actualizat 17 sept. 2026, 08:33 Sursă Realitatea.net

Prețurile abonamentelor de transport public au crescut în 14 capitale europene în ultimii trei ani. Bucureștiul se numără printre orașele unde tarifele au urcat cu cel puțin 10%.

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