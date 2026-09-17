Revolut a transmis datele a 680 de clienți unor escroci. Hackerii au folosit adresa unei prefecturi din Italia

O fraudă informatică de amploare a vizat Revolut, după ce atacatorii au folosit adresa de poștă electronică certificată a Prefecturii Reggio Calabria și s-au prezentat drept anchetatori. Compania a confirmat că a transmis informații despre 680 de clienți, inclusiv date din pașapoarte, adrese, conturi bancare și tranzacții.
O fraudă de amploare la Revolut a fost pusă la cale prin folosirea adresei de poștă electronică certificată asociate Prefecturii Reggio Calabria. Atacatorii s-au prezentat drept anchetatori și au trimis solicitări pentru informații despre sute de clienți, iar Revolut a confirmat că a furnizat date referitoare la 680 de persoane.
Printre informațiile transmise se aflau date din pașapoarte, adrese de domiciliu, conturi bancare și tranzacții. Adresa folosită de infractorii cibernetici era asociată Prefecturii Reggio Calabria și apare în capturi ale mesajelor trimise către Revolut.
Hackerii s-au prezentat drept anchetatori și au invocat o presupusă investigație
Solicitările au fost construite astfel încât să pară parte dintr-o anchetă oficială. În mesajele trimise către Revolut apăreau referiri la o presupusă investigație a Parchetului din Milano, iar atacatorii au invocat inclusiv regulile europene care permit autorităților să solicite informații instituțiilor financiare.
Printre instrumentele menționate se afla ordinul european de anchetă, folosit pentru cooperarea judiciară între statele membre ale Uniunii Europene. Atacatorii nu au contactat direct sediul italian al Revolut, ci au trimis solicitările către sediul din Lituania.
Schimbul de mesaje a continuat timp de mai multe luni
Comunicarea dintre Revolut și persoanele care se prezentau drept anchetatori s-a desfășurat timp de mai multe luni. Într-un mesaj din 24 martie 2026, Revolut le-a cerut chiar acestora să corecteze antetul unei solicitări și le-a explicat cum trebuia completată cererea pentru ca informațiile să poată fi furnizate.
La începutul lunii mai, Revolut și-a cerut scuze pentru întârzierea transmiterii informațiilor. Compania a precizat atunci că a început un audit intern pentru verificarea situației.
Revolut a confirmat că documentele solicitate au fost trimise
Adresa asociată Prefecturii Reggio Calabria apare și într-o captură a unui e-mail din 24 iulie. În acel mesaj, Revolut confirma că documentele solicitate fuseseră transmise și preciza că parola necesară pentru decriptarea datelor urma să fie trimisă separat.
În același e-mail, Revolut arăta că 169 dintre profilurile solicitate erau administrate de sediul din Marea Britanie și că, pentru acestea, trebuia urmată o procedură juridică diferită.
Detaliile care puteau ridica semne de întrebare
Frauda conținea mai multe elemente neobișnuite. Unul dintre ele era faptul că o adresă din Reggio Calabria era folosită pentru o presupusă anchetă a Parchetului din Milano, iar în solicitări apăreau și numere de protocol greșite, asociate Parchetului din Roma.
Existau și alte detalii care ar fi putut ridica semne de întrebare cu privire la autenticitatea documentelor. Cu toate acestea, Revolut a furnizat informațiile solicitate.
Grupul „IAmNotAVillain” ar fi cerut bani de la Revolut
Grupul care și-a atribuit atacul se prezintă sub numele „IAmNotAVillain”. Membrii acestuia ar fi cerut ulterior o recompensă financiară de la Revolut și au amenințat că vor publica datele obținute, precum și comunicațiile dintre bancă și clienți.
Deocamdată, nu este clar cum au reușit atacatorii să obțină acces la adresa de poștă electronică certificată asociată prefecturii. În mod obișnuit, astfel de conturi pot fi protejate prin autentificare în doi pași, însă nu se știe dacă această măsură era activată pentru adresa respectivă. Ministerul italian de Interne a anunțat că situația este investigată de Poliția Poștală.