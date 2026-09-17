Prețurile carburanților, joi, 17 septembrie 2026. Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină

Publicat 17 sept. 2026, 10:19 Sursă Realitatea.net

Prețurile carburanților continuă să difere semnificativ de la o zonă la alta a țării. Joi, 17 septembrie, cea mai ieftină benzină costă 9,82 lei/litru în Dâmbovița, iar dintre marile orașe Cluj-Napoca are cel mai mic tarif.

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