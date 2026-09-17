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Erori majore la recalculare: Sute de mii de pensionari riscă să fie executați silit
FOTO: Pixabay.com
Statul încearcă să recupereze sumele plătite în plus din cauza unor greșeli de calcul, amenințând o jumătate de milion de români cu rețineri din venituri.
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