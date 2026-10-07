Daniel Udrescu: AVENTURA OCDE. Cât a costat și cât va costa România?

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 7 oct. 2026, 11:04

Aderarea României la OCDE nu se măsoară doar în avize, reforme și negocieri închise. În spatele celor patru ani de proces s-a aflat un aparat administrativ extins, implicând sute de funcționari și zeci de instituții, iar valoarea resursei publice consumate este estimată la 190–365 milioane de lei. Peste acest efort se adaugă costurile directe ale aderării, reformele implementate și, după dobândirea statutului de membru, o contribuție anuală estimată la câteva milioane de euro. Analiza semnată de Daniel Udrescu, CPA, expert contabil judiciar și auditor, încearcă să pună în aceeași balanță cât a costat România „aventura OCDE”, cât va costa după aderare și, mai ales, ce ar trebui să măsurăm pentru a afla dacă această investiție publică produce valoare economică.

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