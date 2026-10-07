Taxa de drum poate majora cu până la 25% costurile transportului pe rutele naționale. UNTRR: Firmele nu pot transfera integral scumpirile

Publicat 7 oct. 2026, 16:25 Sursă Realitatea.Net

Introducerea taxei de drum adaugă o nouă presiune asupra costurilor transportatorilor rutieri, după creșterea semnificativă a prețului motorinei. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) estimează că noua taxă ar putea determina o majorare cu aproximativ 10%-25% a prețului transportului pe rutele naționale.

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