Taxa de drum poate majora cu până la 25% costurile transportului pe rutele naționale. UNTRR: Firmele nu pot transfera integral scumpirile

Introducerea taxei de drum adaugă o nouă presiune asupra costurilor transportatorilor rutieri, după creșterea semnificativă a prețului motorinei. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) estimează că noua taxă ar putea determina o majorare cu aproximativ 10%-25% a prețului transportului pe rutele naționale.
Daniel Niculescu, președintele UNTRR, atrage atenția că firmele de transport nu au reușit nici până acum să transfere integral către clienți creșterile de costuri generate de scumpirea carburanților.
Motorina a crescut cu peste 40% de la începutul anului
Potrivit UNTRR, prețul motorinei a crescut cu peste 40% de la începutul anului, impactul asupra costurilor de transport fiind estimat la 12%-16%.
Majorările de tarife negociate cu beneficiarii serviciilor de transport au acoperit doar o parte din această creștere. Potrivit lui Daniel Niculescu, ajustările acceptate de clienți au fost de aproximativ 9%, ceea ce lasă transportatorilor o diferență de 3%-7% pe care trebuie să o suporte din propriile marje.
„Partenerii și clienții noștri nu au reușit să ne acopere integral această creștere. Majorările acceptate au fost de aproximativ 9%. Prin urmare, noi continuăm să suportăm diferențe de 3-7% generate numai de creșterea prețului motorinei”, a declarat președintele UNTRR.
Taxa de drum, o nouă presiune asupra marjelor
În acest context, taxa de drum reprezintă, în opinia transportatorilor, un al doilea șoc asupra structurii de costuri.
„Pe transportul național, această taxă poate însemna o creștere a prețului transportului cu aproximativ 10-25%”, a afirmat Daniel Niculescu.
Transportatorii nu știu însă cât din această creștere va putea fi transferată către clienți. Experiența recentă cu prețul motorinei indică faptul că o parte din costurile suplimentare ar putea rămâne în sarcina companiilor, afectând profitabilitatea acestora.
Costurile suplimentare pot ajunge în prețurile finale
În condițiile în care transportatorii operează deja cu marje presate de prețul carburanților și de concurența din piață, absorbția unei noi categorii de costuri poate limita capacitatea firmelor de a menține tarifele actuale.
În același timp, transferarea integrală a taxei către clienți poate genera scumpirea serviciilor de transport și, indirect, poate pune presiune asupra costurilor logistice și ale mărfurilor transportate.
Potrivit UNTRR, calculele preliminare privind impactul taxei au fost deja transmise partenerilor comerciali, însă discuțiile privind noile tarife sunt încă în desfășurare.
Problemele tehnice ale TollRo generează costuri suplimentare
Pe lângă impactul financiar al taxei, transportatorii reclamă dificultăți legate de funcționarea sistemului TollRo. Daniel Niculescu susține că problemele tehnice ale platformei pot expune companiile la amenzi de 2.000 de lei.
Un alt cost apare din necesitatea dotării șoferilor cu telefoane compatibile cu aplicația. Potrivit reprezentantului UNTRR, o companie a comandat aproximativ 200 de telefoane, iar investiția necesară ajunge la circa 40.000 de euro.
La aceste cheltuieli se adaugă traficul de date și costurile de monitorizare a sistemului.
UNTRR cere predictibilitate, nu eliminarea taxei
Transportatorii precizează că nu solicită eliminarea taxei de drum, ci un mecanism prin care firmele să nu fie sancționate pentru defecțiuni tehnice pe care nu le pot controla.
„Nu cerem să nu plătim taxa. Cerem să nu fim amendați pentru lucruri care nu funcționează”, a subliniat Daniel Niculescu.
CNAIR anunță remedierea problemelor tehnice
CNAIR a anunțat că incidentele tehnice ale platformei TollRo constatate la 1 octombrie au fost remediate și că sistemul funcționează în parametri normali.
Compania avertizează însă că pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste situații, șoferii nu vor fi sancționați dacă se dovedește că au încercat să efectueze plata, dar nu au reușit din cauza unei probleme tehnice.
Pentru sectorul transporturilor, principala miză rămâne însă capacitatea firmelor de a transfera noile costuri către clienți fără să își compromită marjele și competitivitatea.