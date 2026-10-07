ANAF își extinde monitorizarea prin e-Factura. Ce spune șeful Fiscului despre bunurile cumpărate pe firmă

Digitalizarea administrației fiscale schimbă modul în care ANAF identifică riscurile fiscale. Președintele instituției, Adrian Nicușor Nica, afirmă că datele colectate prin e-Factura și prin celelalte sisteme informatice permit Fiscului să urmărească mult mai detaliat tranzacțiile și comportamentul financiar al contribuabililor.
Bunurile societății pot intra în executarea silită
Unul dintre mesajele transmise de șeful ANAF vizează achizițiile realizate prin intermediul unei firme. Nica a explicat că, din punct de vedere juridic, bunul cumpărat de societate intră în patrimoniul acesteia.
Prin urmare, în cazul existenței unor obligații fiscale neachitate și al declanșării procedurilor prevăzute de lege, activele societății pot fi supuse măsurilor de executare silită.
„Noi de când avem e-Factura vedem absolut totul, vedem viața fiecărui contribuabil”, a declarat Adrian Nicușor Nica în emisiunea „Harta de impact”.
Declarația subliniază rolul pe care datele electronice îl au în analiza de risc fiscal.
Cum construiește ANAF profilul unui contribuabil
Potrivit șefului instituției, analiza de risc nu se bazează exclusiv pe bunurile deținute sau pe nivelul cheltuielilor. Inspectorii pot corela mai multe categorii de informații disponibile în sistemele ANAF.
Nica a menționat inclusiv situațiile în care administratorii își creditează propriile companii cu sume semnificative. Aceste operațiuni pot reprezenta unul dintre elementele analizate în profilul unui contribuabil.
Datele din aplicațiile contabile sunt, de asemenea, luate în calcul, astfel încât Fiscul să poată identifica eventuale tipare comune între mai multe societăți.
De la un caz, la verificarea unui întreg tipar
Odată identificat un comportament considerat relevant pentru analiza de risc, ANAF poate căuta în bazele de date contribuabili care prezintă caracteristici similare.
Președintele instituției susține că verificările pot fi extinse către mai multe firme dacă acestea au un mod de operare asemănător. În unele situații, legătura dintre contribuabili poate fi reprezentată inclusiv de contabilul care gestionează documentele fiscale ale mai multor societăți.
Contabilii, avertizați să verifice documentele depuse
Adrian Nicușor Nica a transmis un avertisment și profesioniștilor contabili, recomandând verificarea atentă a documentelor transmise către Fisc.
Printre documentele menționate se află declarațiile SAF-T și balanțele contabile. Potrivit acestuia, presiunea termenelor poate determina uneori depunerea documentelor fără o verificare suficient de atentă.
În acest context, ANAF mizează tot mai mult pe digitalizarea informațiilor fiscale. Datele generate prin e-Factura, declarațiile electronice și sistemele contabile permit instituției să coreleze informații și să identifice mai rapid situațiile care necesită verificări.
Pentru companii, mesajul este unul clar: operațiunile realizate prin firmă trebuie să fie susținute de documente și tratate în concordanță cu regulile fiscale și contabile aplicabile.