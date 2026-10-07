ANAF își extinde monitorizarea prin e-Factura. Ce spune șeful Fiscului despre bunurile cumpărate pe firmă

Publicat 7 oct. 2026, 14:24 Sursă Realitatea.Net

Digitalizarea administrației fiscale schimbă modul în care ANAF identifică riscurile fiscale. Președintele instituției, Adrian Nicușor Nica, afirmă că datele colectate prin e-Factura și prin celelalte sisteme informatice permit Fiscului să urmărească mult mai detaliat tranzacțiile și comportamentul financiar al contribuabililor.

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