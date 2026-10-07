Criza carburanților schimbă calculul pentru șoferi. Cât costă un kilometru cu o mașină electrică în România

Publicat 7 oct. 2026, 12:16 Sursă Realitatea.Net

Perturbările provocate de conflictul din Iran și închiderea Strâmtorii Hormuz pun presiune pe piața produselor rafinate, în special pe motorină. Potrivit Agenției Internaționale a Energiei, peste o cincime din capacitatea de rafinare a Orientului Mijlociu a fost scoasă din funcțiune. În România, diferențele de cost devin vizibile la nivelul kilometrului: pentru un automobil electric alimentat de la un sistem fotovoltaic cu stocare, costul pentru 100 km poate fi de aproximativ 5 lei, în timp ce încărcarea din rețea sau de la stații rapide reduce avantajul, fără să-l elimine.

Distribuie articolul