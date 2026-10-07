Criza carburanților schimbă calculul pentru șoferi. Cât costă un kilometru cu o mașină electrică în România

Perturbările provocate de conflictul din Iran și închiderea Strâmtorii Hormuz pun presiune pe piața produselor rafinate, în special pe motorină. Potrivit Agenției Internaționale a Energiei, peste o cincime din capacitatea de rafinare a Orientului Mijlociu a fost scoasă din funcțiune. În România, diferențele de cost devin vizibile la nivelul kilometrului: pentru un automobil electric alimentat de la un sistem fotovoltaic cu stocare, costul pentru 100 km poate fi de aproximativ 5 lei, în timp ce încărcarea din rețea sau de la stații rapide reduce avantajul, fără să-l elimine.
Rafinarea, noul punct sensibil al pieței petroliere
Conflictul din Iran și închiderea Strâmtorii Hormuz au afectat lanțul global de aprovizionare cu produse petroliere. Benzina și motorina s-au scumpit în Europa, iar impactul este amplificat de reducerea disponibilității produselor rafinate, arată un studiu al carbonbrief.org
Datele Agenției Internaționale a Energiei indică scoaterea din funcțiune a peste 20% din capacitatea de rafinare a Orientului Mijlociu.
Pentru consumatori, acest lucru înseamnă că evoluția prețului la pompă depinde nu doar de cotația țițeiului, ci și de capacitatea rafinăriilor de a transforma petrolul în combustibili.
Energia produsă de panouri reduce semnificativ costul de rulare
În România, diferența poate fi analizată prin costul pentru 100 de kilometri.
Pentru proprietarii de automobile electrice care folosesc energie produsă de propriile sisteme fotovoltaice, inclusiv instalații dotate cu baterii de stocare, costul energiei necesare pentru 100 km poate fi de aproximativ 5 lei.
Raportat la costul combustibilului necesar pentru aceeași distanță, avantajul poate ajunge la un raport de aproximativ 1 la 16 în favoarea mașinii electrice, în funcție de consumul vehiculului și de prețul energiei sau al carburantului.
Avantajul se reduce la încărcarea din rețea
Economia este mai mică atunci când energia electrică este cumpărată din rețea sau de la stații de încărcare rapidă.
Costul final depinde de tariful plătit pentru energia electrică, eficiența autoturismului și tipul stației de încărcare. Cu toate acestea, avantajul de cost al propulsiei electrice nu dispare automat.
În schimb, pentru automobilele cu motoare termice, volatilitatea pieței petroliere se transmite direct în costul deplasării, în special atunci când disponibilitatea motorinei și a benzinei este afectată de problemele de rafinare.
Costul pe kilometru devine un criteriu important
În actualul context energetic, comparația dintre o mașină electrică și una cu motor termic nu se mai rezumă la prețul de achiziție.
Pentru șoferi, costul total al energiei pentru fiecare kilometru devine un indicator relevant, iar avantajul electricelor este cu atât mai mare în cazul celor care își produc o parte importantă din energia necesară prin panouri fotovoltaice.
Criza actuală arată astfel și o diferență structurală între cele două tipuri de motorizare: prețul carburantului este expus direct șocurilor geopolitice și logistice, în timp ce costul încărcării unei mașini electrice poate fi redus semnificativ prin producția locală de energie.â
Estimatea costurilor de operare
Calculul pentru fotovoltaice se bazează pe o investiție inițială de 30.000 lei pentru un sistem de 5 kW cu baterie de 5 kWh, amortizată pe 20 de ani. *** Textul menționează 5 lei/100 km pe baza unui consum ipotetic de 20 kWh; tabelul folosește consumul mediu specificat de 19 kWh.
Concluzie Costuri: Chiar și la cel mai mare tarif de încărcare rapidă (48,45 lei/100 km), operarea unui vehicul electric rămâne considerabil mai ieftină decât a unui vehicul pe benzină sau motorină (aproape 80 lei/100 km).