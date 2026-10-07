Goldman Sachs: marjele motorinei ar putea depăși 40 de dolari pe baril în 2027

Publicat 7 oct. 2026, 11:39 Sursă Realitatea.Net

Piața globală a produselor rafinate ar putea rămâne tensionată până în 2027, în condițiile în care capacitatea de rafinare se reduce, iar refacerea stocurilor necesită timp. Goldman Sachs estimează că marjele pentru motorină și combustibil de aviație ar putea depăși semnificativ nivelurile istorice.

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