Goldman Sachs: marjele motorinei ar putea depăși 40 de dolari pe baril în 2027

Piața globală a produselor rafinate ar putea rămâne tensionată până în 2027, în condițiile în care capacitatea de rafinare se reduce, iar refacerea stocurilor necesită timp. Goldman Sachs estimează că marjele pentru motorină și combustibil de aviație ar putea depăși semnificativ nivelurile istorice.
Nikhil Bhandari, co-director al departamentului de cercetare a resurselor naturale din Asia-Pacific al Goldman Sachs, consideră că menținerea unor prețuri ridicate la produsele petroliere va fi necesară pentru limitarea cererii.
„Trebuie să menținem prețurile produselor suficient de ridicate pentru a menține un anumit nivel de distrugere a cererii și anul viitor”, a declarat Bhandari pentru CNBC.
Marjele produselor rafinate, peste nivelul istoric
Goldman Sachs estimează că marjele globale pentru motorină și combustibil de aviație ar putea depăși în medie 40 de dolari pe baril în 2027, comparativ cu un nivel istoric de aproximativ 20 de dolari.
Evoluția ar putea avea loc chiar și în condițiile unei stabilizări a prețului țițeiului Brent în jurul valorii de 80 de dolari pe baril, pe măsură ce fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz se normalizează.
Problema principală se află în segmentul de rafinare. O revenire a cererii în 2027 ar necesita, potrivit Goldman Sachs, atingerea unor rate de utilizare a rafinăriilor apropiate de cele mai ridicate niveluri din ultimele două decenii.
Cererea de produse petroliere nu a dispărut
Baden Moore, analist în cercetarea resurselor și energiei, consideră că reducerea recentă a cererii nu trebuie interpretată ca o diminuare structurală a consumului de produse petroliere.
Piața s-a echilibrat prin gestionarea stocurilor, retragerea unor rezerve, reducerea consumului și optimizarea operațiunilor de rafinare.
Refacerea stocurilor globale concomitent cu acoperirea cererii ar putea necesita până la doi ani.
Capacitatea de rafinare din afara Chinei scade
Goldman Sachs estimează că 2026 va marca un nou an de contracție a capacității globale de rafinare.
În afara Chinei, capacitatea este prognozată să scadă cu aproximativ 300.000 de barili pe zi. În paralel, stocurile de produse petroliere ar putea încheia anul la cel mai redus nivel al zilelor de aprovizionare din 2015.
Aceste evoluții limitează capacitatea pieței de a absorbi o revenire a cererii fără o creștere suplimentară a prețurilor produselor rafinate.
G7 eliberează 100 de milioane de barili
În încercarea de a suplimenta oferta, statele G7 au convenit eliberarea a aproximativ 100 de milioane de barili de țiței și produse rafinate în următoarele patru luni.
Planul include o eliberare substanțială de motorină în primele 20 de zile. Totuși, analiștii citați de CNBC consideră că măsura ar putea avea un efect limitat asupra echilibrului structural al pieței.
Astfel, chiar dacă prețul țițeiului se stabilizează, piața produselor rafinate ar putea continua să opereze cu o ofertă restrânsă, menținând presiunea asupra prețurilor motorinei și a altor distilate până în 2027