Daniel Udrescu: 100 de reforme, 100 de jaloane sau 100 de acte normative? Reforma prin însușire
Daniel Udrescu
Peste 100 de reforme sau peste 100 de acte normative? Înainte ca „succesul OCDE” să devină cartea de vizită a noului premier desemnat Luca Niculescu, merită lămurit cine a făcut, de fapt, reformele invocate. Analiza semnată de Daniel Udrescu, CPA, expert contabil judiciar și auditor, reconstruiește traseul aderării României la OCDE, de la guvernele Ciucă și Ciolacu până la Guvernul Bolojan, și separă coordonarea procesului de paternitatea politică și administrativă a măsurilor adoptate. Cele „100 de reforme” nu apar ca o listă oficială a OCDE, ci rezultă dintr-un proces complex de evaluări, recomandări, acte normative, jaloane PNRR și obligații europene. Cine le-a proiectat, cine le-a adoptat, cine le-a coordonat și, mai ales, cine a suportat costul lor? Analiza urmărește oamenii, instituțiile și actele normative din spatele acestei construcții și pune sub semnul întrebării transformarea unui bilanț administrativ într-un certificat de paternitate politică.
1. CELE „100 DE REFORME” ȘI PROBLEMA PATERNITĂȚII
Luca Niculescu nici nu și-a prezentat programul de guvernare, dar România a aflat deja că are la dispoziție „peste 100 de reforme”. Formula este impresionantă. Problema începe atunci când încercăm să aflăm care sunt aceste reforme și cui aparțin ele în realitate. Entuziasmul mediatic pentru profilul tehnocratului nu poate înlocui inventarul faptelor.
Premierul desemnat afirmă că procesul de aderare la OCDE „a însemnat deja peste 100 de reforme pentru România” și dorește ca această muncă să constituie una dintre bazele programului său de guvernare. Nicușor Dan, justificând desemnarea, oferă însă o altă versiune. Vorbește despre o muncă de patru ani care „a dus la elaborarea a 100 de acte normative”.
Avem, prin urmare, prima problemă de contabilitate politică. 100 de reforme nu înseamnă 100 de jaloane OCDE și nici 100 de acte normative.
OCDE nu i-a dat României o listă cu 100 de reforme. I-a stabilit o procedură de aderare, șapte direcții generale, evaluări tehnice și obligația alinierii la instrumentele juridice și practicile OCDE. Din această procedură au rezultat modificări legislative și reforme adoptate de statul român.
Avem în realitate cel puțin patru niveluri complet diferite, șapte mari linii de aderare, 26 de evaluări și structuri tehnice, peste 270 de instrumente juridice OCDE și, abia la capătul acestui mecanism, un număr variabil de modificări legislative, instituționale și alte reforme cerute României.
Cele șapte mari direcții sunt reforma structurală, prin construirea unei agende ambițioase de reforme care să susțină creșterea economică puternică, durabilă, verde și incluzivă, comerțul și investițiile deschise, prin dezvoltarea unei economii de piață competitive, eliminarea barierelor comerciale inutile, stimularea concurenței și integrarea IMM-urilor în lanțurile globale, creșterea incluzivă, prin politici sociale eficiente, egalitate de șanse și distribuirea mai largă a beneficiilor creșterii economice, guvernanța, prin administrație publică, integritate și combaterea corupției, mediul, biodiversitatea și clima, prin protecția mediului, reducerea emisiilor și îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris, digitalizarea, prin dezvoltarea unei economii digitale incluzive și cooperarea internațională în domeniu, precum și infrastructura, prin investiții de calitate realizate transparent, responsabil și incluziv.
OCDE nu prezintă, așadar, procesul de aderare al României ca pe un PNRR cu o listă intitulată „100 de reforme” și nici cu 100 de jaloane. România este evaluată de structuri tehnice care verifică legislația, politicile și practicile sale în raport cu instrumentele juridice și standardele OCDE. În urma acestor evaluări pot fi solicitate modificări legislative, instituționale sau de politici publice.
Adevărata procedură de aderare se desfășoară prin structurile și comitetele tehnice prevăzute în Roadmap. Aici găsim investițiile și conduita responsabilă a întreprinderilor, combaterea mitei internaționale, guvernanța corporativă, piețele financiare, asigurările și pensiile private, concurența, fiscalitatea, mediul, substanțele chimice și biotehnologia, guvernanța publică, bugetul, politica de reglementare, dezvoltarea regională, statisticile, politica economică, educația, ocuparea și politicile sociale, sănătatea, comerțul și creditele de export, agricultura, pescuitul, știința și tehnologia, economia digitală, protecția consumatorului, industria siderurgică și construcțiile navale.
Cu alte cuvinte, OCDE evaluează România. Nu guvernează România. Procedura este cu totul alta. Fiecare comitet analizează capacitatea României de a implementa instrumentele juridice OCDE și apropierea politicilor și practicilor românești de practicile considerate adecvate în cadrul organizației.
Meritul personal al lui Luca Niculescu trebuie recunoscut, dar și definit exact. Din poziția de coordonator național, el a administrat un proces diplomatic și tehnic complex, a asigurat legătura dintre OCDE și numeroasele instituții românești evaluate, a participat la evaluările comitetelor și a urmărit îndeplinirea recomandărilor până aproape de finalizarea procesului de aderare. Rezultatul este incontestabil, România a ajuns la 24 din cele 25 de comitete închise. Este un merit important de coordonare, continuitate și reprezentare externă.
Dar coordonarea reformei nu înseamnă paternitatea reformei. Niculescu nu a fost ministrul care a elaborat fiecare politică publică, Guvernul care a adoptat ordonanțele și hotărârile sau Parlamentul care a votat legile. Chiar el făcea această distincție în 2025, când, întrebat despre meritul său personal în aderare, răspundea prudent că nu știe câte merite are, dar „responsabilități sigur” are. Tocmai această delimitare corectă riscă să dispară acum, când coordonarea aderării începe să fie prezentată politic sub formula mult mai spectaculoasă a „peste 100 de reforme”.
Legile au fost adoptate de Parlament. Ordonanțele și hotărârile au fost adoptate de guverne. Proiectele au fost elaborate de ministere și instituții. Reformele fiscale au fost suportate de contribuabili. Reforma pensiilor a fost decisă de alte autorități. Modificările privind companiile de stat, educația, administrația, integritatea, achizițiile publice, piața muncii sau insolvența aparțin instituțiilor care le-au inițiat, adoptat și aplicat.
Mai mult, multe dintre aceste reforme nici măcar nu s-au născut odată cu procesul OCDE. Unele provin din PNRR, altele din obligațiile europene, altele continuă reforme începute anterior. Chiar OCDE consemnează reforme privind pensiile, eliminarea unor facilități fiscale, digitalizarea administrației și educația, precum și măsuri fiscale adoptate de România în 2025 și 2026.
A le pune acum într-un coș și a scrie pe el „100 de reforme” produce o performanță politică interesantă. Se ia activitatea legislativă și administrativă a mai multor guverne, a Parlamentului, ministerelor și instituțiilor publice, se adaugă recomandările OCDE și se obține materia primă pentru programul unui premier care încă nu are program de guvernare.
2. MECANISMUL OCDE ȘI CRONOLOGIA CIUCĂ–CIOLACU–BOLOJAN
Luca Niculescu însuși descrie în ianuarie 2025 mecanismul. Comitetul Național este prezidat de premier și reprezintă, în cuvintele lui, „instanța politică supremă de coordonare”. Sub acesta funcționează Task Force-ul interinstituțional coordonat de MAE, iar în fiecare minister există o structură și un punct focal OCDE.
Legea de organizare a mecanismului spune explicit că Task-Force-ul care „gestionează efectiv” aderarea este alcătuit din secretari de stat, directori generali și directori, nu din miniștri. Iar Niculescu spune deschis că există „oameni în fiecare instituție” dedicați aderării.
În faza Ciucă se instituționalizează mecanismul. Ciucă conduce primul Comitet Interministerial OCDE în ianuarie 2022, iar în decembrie 2022 depune Memorandumul Inițial. În faza Ciolacu se execută prima mare parte a procesului și se obțin avizele 1–14. Executanții sunt Boloș, Veștea/Stoica, Chirițoiu, Bogdan Ivan, ministerele Educației, Muncii, Sănătății, Agriculturii etc., sub coordonarea politică a lui Marcel Ciolacu și coordonarea națională permanentă a lui Luca Niculescu. În faza Bolojan se accelerează etapa finală și apar avizele 15–24, cu Nazare, Țoiu, Buzoianu, Miruță și ceilalți pe care i-am identificat deja.
Guvernul Bolojan nu a creat mecanismul, ci l-a moștenit și l-a accelerat. Persoana care traversează fazele Ciucă, Ciolacu și Bolojan este Luca Niculescu, iar această continuitate schimbă perspectiva asupra paternității celor „100 de reforme”.
Primele 14 avize nu sunt „ale lui Bolojan”. Ele au fost obținute în principal sub Guvernul Ciolacu, iar coordonarea OCDE a lui Luca Niculescu traversează ambele guvernări. La 24 aprilie 2025, când România primește avizul nr. 14, premier era Marcel Ciolacu. Pentru unele dosare avem și persoanele nominalizate explicit în documentele publice, pentru altele, deocamdată, este mai prudent să indicăm ministrul și instituția coordonatoare, fără să inventăm un „autor personal”.
Primele cinci sunt confirmate foarte interesant chiar de Guvernul Ciolacu. În septembrie 2024, când România avea cinci avize, Guvernul le enumera, Buget, Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Construcții Navale și Concurență. Primul este deosebit de bine documentat. Ministerul Finanțelor era punct focal, ministru era Marcel Boloș, iar delegația care a susținut evaluarea era reprezentată de Carmen Moraru și Ioana Burlă. Pentru al doilea, Ministerul Dezvoltării era punct focal, iar delegația a fost condusă de secretarul de stat Marcel-Alexandru Stoica. La Concurență apare foarte clar Consiliul Concurenței condus de Bogdan Chirițoiu, asistat de echipa MAE condusă de Luca Niculescu.
La 12 octombrie 2024 apare avizul nr. 6, Protecția Consumatorilor. Avizul nr. 7 este Politica Digitală, evaluarea de la Paris fiind documentată inclusiv în activitatea lui Andrei Alexandru, iar ministrul de resort era Bogdan Ivan. După acestea, lista oficială a celor 12 avize existente până în februarie-martie 2025 ne permite să reconstruim restul grupului fără dubiu asupra domeniilor. Cele 12 erau Buget, Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Construcții Navale, Concurență, Politici Digitale, Protecția Consumatorului, Educație, Afaceri Sociale/Muncă/Ocupare, Politica de Reglementare, Sănătate și Pescuit. Ultimele două dintre aceste 12, Sănătatea și Pescuitul, au fost confirmate formal la 6 februarie 2025.
Apoi avem două avize extrem de importante. Nr. 13, Guvernanța Corporativă, este obținut la 9 aprilie 2025. Cu numai o zi înainte, Guvernul Ciolacu modificase OUG 109/2011 tocmai pentru alinierea la standardele OCDE. Ciolacu spune explicit acest lucru și leagă reforma simultan de OCDE și de PNRR. Avizul nr. 14, Agricultura, vine la 24 aprilie 2025, iar Ciolacu îl atribuie nominal ministrului Florin Barbu și echipei MADR.
3. LUCA NICULESCU ȘI CELE CINCI NIVELURI ALE CONSTRUCȚIEI
Construcția poate fi urmărită pe cinci niveluri. Primul nivel este chiar Luca Niculescu, nodul permanent al mecanismului. Din 2022, el traversează guvernele Ciucă, Ciolacu și Bolojan în calitate de coordonator național al aderării. Premierul conduce nivelul politic prin Comitetul Național, dar gestionarea efectivă se face prin Task-Force-ul interinstituțional, MAE și structurile dedicate din fiecare instituție. Miniștrii vin și pleacă. Niculescu rămâne. Această continuitate este esențială. În 2022 începe construcția instituțională. Sub Ciolacu sunt obținute primele paisprezece avize. Sub Bolojan procesul este accelerat și România ajunge la 24 din cele 25 de comitete. Niculescu traversează toate cele trei etape.
De aceea întrebarea corectă nu mai este numai ce reforme a coordonat Luca Niculescu. Întrebarea devine cu cine a lucrat între 2022 și 2026 pentru ca standardele și recomandările OCDE să ajungă din evaluările internaționale în administrația românească și, în final, în acte normative. Al doilea nivel este cercul coordonării directe.
Ruxandra Ivan este primul nume important. Din 2023 este coordonator național adjunct al Task-Force-ului OCDE. Nu asistă din exterior la proces, ci lucrează instituțional în mecanismul coordonat de Niculescu. Plecarea sa la 23 iunie 2025 marchează chiar schimbarea dintre două etape politice ale procesului. Adrian Țuțuianu este al doilea nume care trebuie păstrat. Îl găsim alături de Luca Niculescu în evaluarea guvernanței corporative, apoi conducând delegația guvernamentală la OCDE. Activitatea sa de la Secretariatul General al Guvernului acoperă tocmai domeniile care ne interesează, aderarea la OCDE, etapele și reformele PNRR, guvernanța corporativă, guvernanța publică și politica de reglementare. Avem astfel un prim nivel nominal documentabil, Luca Niculescu, Ruxandra Ivan și Adrian Țuțuianu. Nu există motiv să-l numim „grup ascuns”. Mai riguros este să constatăm existența unui nivel central de coordonare administrativă care traversează ministerele și mai multe categorii de reforme.
Carmen Moraru este aici unul dintre cele mai interesante cazuri. La primul aviz OCDE, cel privind Bugetul, apare în delegația tehnică a Ministerului Finanțelor împreună cu Ioana Burlă. Traseul său continuă însă prin PNRR, reforma fiscală, relația Ministerului Finanțelor cu Banca Mondială și, ulterior, MIPE. Nu putem afirma numai din aceste documente că ea este autorul reformei fiscale. Putem însă demonstra că apare repetat la intersecția Finanțe–PNRR–Banca Mondială–OCDE–MIPE. Ioana Burlă trebuie păstrată lângă ea. Ca director general în Ministerul Finanțelor, apare în evaluarea OCDE pentru Buget și reprezintă nivelul tehnic permanent pe care schimbarea ministrului nu îl elimină.
Irina Zamfir este un alt exemplu important. Ea apare în AMEPIP ca persoană responsabilă pentru relația cu OCDE și o găsim împreună cu Niculescu, Adrian Țuțuianu și Rela-Nicoleta Ștefănescu în dosarul guvernanței corporative. Ulterior reapare în delegațiile OCDE și în discuțiile privind integritatea și guvernanța întreprinderilor publice. Este exact profilul funcționarului sau expertului care poate administra ani întregi un dosar fără vizibilitatea publică a ministrului. Rela-Nicoleta Ștefănescu trebuie păstrată în aceeași construcție, prin conducerea administrativă a AMEPIP și participarea la evaluarea guvernanței corporative.
Andrei Alexandru apare în evaluările privind Politicile Digitale, apoi în cercetare și inovare. Eduard Mititelu leagă digitalizarea de reformele și investițiile PNRR și de instrumentele juridice OCDE. Marcel-Alexandru Stoica conduce delegația pentru Dezvoltare Regională. Bogdan Chirițoiu reprezintă continuitatea Consiliului Concurenței și apare atât înaintea Guvernului Bolojan, cât și ulterior în mecanisme legate de investiții și mediul concurențial. În acest al treilea nivel trebuie reținute deci Carmen Moraru, Ioana Burlă, Irina Zamfir, Rela-Nicoleta Ștefănescu, Andrei Alexandru, Eduard Mititelu, Marcel-Alexandru Stoica și Bogdan Chirițoiu. Nu au aceeași funcție și nu trebuie prezentați ca o echipă politică. Elementul comun este că reprezintă puncte prin care procesul transversal ajunge în instituțiile sectoriale.
Mai există aici o categorie care nu trebuie pierdută, instituțiile cu continuitate proprie. BNR, ASF, Consiliul Concurenței și BVB nu dispar odată cu un guvern. Alexandru Petrescu apare prin ASF în guvernanța corporativă și ulterior instituția sa continuă în evaluarea Piețelor Financiare. Radu Hanga apare prin Bursa de Valori București. Bogdan Chirițoiu continuă prin Consiliul Concurenței. Aceste instituții explică de ce mecanismul poate continua chiar atunci când miniștrii se schimbă.
La nivel de persoane, Bogdan Chirițoiu este un exemplu foarte bun de continuitate instituțională. El conduce Consiliul Concurenței și apare în dosarul OCDE înainte de Guvernul Bolojan, iar instituția sa reapare și ulterior în evaluarea Investiții. Alexandru Petrescu este un alt exemplu. Ca președinte ASF, apare în aprilie 2025 la Guvernanță Corporativă alături de Luca Niculescu, Adrian Țuțuianu și Radu Hanga, iar ASF continuă apoi să fie actor important la Piețe Financiare în 2026. Radu Hanga, prin Bursa de Valori București, apare și el ca reprezentant al unei infrastructuri de piață care traversează schimbările guvernamentale. Nu este ministru, deci nu dispare odată cu cabinetul.
Mai avem apoi aparatul administrativ permanent. Secretari de stat, directori generali, puncte focale OCDE și funcționari din ministere pot continua chiar dacă ministrul se schimbă. În cazul Politicilor Digitale, de exemplu, delegația din 2024 îl include pe Luca Niculescu, pe ministrul Bogdan Ivan și pe secretarii de stat Bogdan Dumea și Andrei Alexandru. Ministrul poate pleca, dar o parte din aparatul tehnic poate rămâne și continua dosarul.
Al patrulea nivel este cel pe care analiza politică aproape nu îl vede, constructorii administrativi ai reformei. Fiscalitatea ne oferă deja cea mai bună fotografie.
În Ministerul Finanțelor apar Iulian Ardeleanu, Elena Iordache și Nicoleta Stancu la nivelul proiectării administrative și al conducerii structurilor de legislație fiscală. Sub acest nivel apar Mirela Șoglu, Gelica Toma, Diana Dinu și Rodica Cristu, șefi de serviciu și elaboratori care lucrează efectiv asupra textelor fiscale. Alături de ei trebuie păstrați Boni Cucu și Diana Blîndu, care apar repetat în relațiile financiare internaționale ale Ministerului Finanțelor, precum și Georgiana Balaban și Mădălina Avram în zona analizei tehnice fiscal-economice.
Niculescu nu stabilește alineatul din Codul fiscal. Ministrul nu stă, în mod obișnuit, să redacteze textul tehnic. Între recomandarea externă și Monitorul Oficial există un aparat administrativ.
Primul cerc național este politic. Premierul, ministrul și secretarii de stat aleg sau acceptă direcția, selectează soluția dintre variantele disponibile, o asumă și o promovează. Al doilea cerc este de proiectare administrativă. Directorii generali și directorii generali adjuncți, precum Iulian Ardeleanu, Elena Iordache și Nicoleta Stancu, transformă obiectivul într-o soluție administrativă și juridică. Al treilea cerc este de redactare tehnică. Mirela Șoglu, Gelica Toma, Diana Dinu, Rodica Cristu și ceilalți specialiști transformă soluția în articol, alineat, procent, plafon, excepție, procedură și termen de aplicare.
Faptul că asemenea nume se repetă nu demonstrează existența unui nucleu politic ascuns. Poate demonstra ceva mult mai normal, existența unui corp profesional stabil al administrației. Dar pentru analiza celor „100 de reforme” constatarea este fundamentală. Miniștrii nu scriu singuri reformele, iar coordonatorul OCDE cu atât mai puțin.
Al cincilea nivel este expertiza externă. În reforma fiscală apar Banca Mondială și experții săi. Am identificat Monica Robayo-Abril, Marcin Wronski și Anne Brockmeyer, alături de Georgiana Balaban și Mădălina Avram pe componenta românească de analiză. În alte domenii apar experții OCDE, Comisia Europeană și structurile sale tehnice. În educație, de exemplu, documentele OCDE ajung să nominalizeze nu numai pe Luca Niculescu, ci și oameni din echipa MAE precum Mădălina-Ioana Morariu și Gabriela Buțu, alături de specialiștii Ministerului Educației. Acest detaliu este important pentru că demonstrează cât de adânc coboară mecanismul sub nivelul demnitarilor.
Responsabilitățile trebuie despărțite. Banca Mondială poate furniza diagnosticul și scenariile. OCDE poate stabili standardul și formula recomandarea. Comisia Europeană și PNRR pot lega anumite rezultate de jaloane și finanțare. Ministerul român selectează sau negociază instrumentul. Direcția de specialitate îl proiectează. Elaboratorul îl scrie. Guvernul îl asumă. Parlamentul îl adoptă atunci când este necesară legea. Cetățeanul și întreprinderea suportă efectul.
Miniștrii trebuie păstrați în analiză, dar într-un plan separat. Boloș, Nazare, Buzoianu, Țoiu, Miruță, Pîslaru și ceilalți reprezintă nivelul politic al mecanismului. La primul aviz OCDE, ministrul Finanțelor era Marcel Boloș, dar delegația tehnică era formată din Carmen Moraru și Ioana Burlă. La Dezvoltare Regională, Adrian-Ioan Veștea era ministru, dar delegația era condusă de Marcel-Alexandru Stoica. La Concurență, Bogdan Chirițoiu și instituția sa lucrează cu echipa MAE coordonată de Niculescu.
Luca Niculescu coordonează procesul OCDE. Ruxandra Ivan și Adrian Țuțuianu apar în coordonarea transversală. Carmen Moraru, Ioana Burlă, Irina Zamfir, Rela-Nicoleta Ștefănescu, Andrei Alexandru, Eduard Mititelu, Marcel-Alexandru Stoica și Bogdan Chirițoiu fac legătura cu diferite structuri sectoriale. Iulian Ardeleanu, Elena Iordache, Nicoleta Stancu și alți directori transformă obiectivele în proiectare administrativă. Mirela Șoglu, Gelica Toma, Diana Dinu, Rodica Cristu și ceilalți specialiști ajung până la redactarea instrumentului. Boni Cucu, Diana Blîndu și aparatul relațiilor financiare mențin conexiunea instituțională cu organismele financiare externe. Georgiana Balaban și Mădălina Avram apar în analiza tehnică, iar Monica Robayo-Abril, Marcin Wronski, Anne Brockmeyer și alți experți externi furnizează expertiză și scenarii.
4. GUVERNUL BOLOJAN, CENTRUL POLITIC AL UNEI CONSTRUCȚII DEJA EXISTENTE
Ilie Bolojan nu era un simplu spectator al procesului. Comitetul Național pentru Aderarea României la OCDE este condus de prim-ministru, stabilește liniile de acțiune, agreează deciziile necesare alinierii legislației, politicilor și practicilor României la standardele OCDE și coordonează efortul interinstituțional. La 21 august 2025, Bolojan a prezidat personal Comitetul și a cerut accelerarea modificărilor normative necesare implementării recomandărilor OCDE. Existau, prin urmare, două niveluri distincte. Luca Niculescu era coordonatorul național tehnic și diplomatic al aderării. Ilie Bolojan conducea centrul politic național care putea transforma prioritățile procesului în sarcini pentru ministere și în inițiative normative. În martie 2026, Bolojan lega el însuși într-o singură construcție consolidarea fiscală, continuarea reformelor necesare accesării fondurilor PNRR și îndeplinirea condiționărilor OCDE.
Dragoș Pîslaru completează această arhitectură dintr-un unghi diferit. Ca ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, el acoperă axa Uniunea Europeană–PNRR–fonduri europene și mecanismul prin care reformele și jaloanele asumate față de Comisia Europeană sunt legate de finanțare. În același timp, Pîslaru apare și în arhitectura OCDE, inclusiv în discuțiile privind investițiile și relația dintre fondurile europene și viitoarea poziție a României în organizație. Această distincție este esențială. „Ne-a cerut OCDE” și „este jalon PNRR” nu sunt formule echivalente. Unele reforme au filiație directă PNRR, altele rezultă din procesul OCDE, altele din obligațiile europene privind deficitul, iar instrumentele concrete prin care România urmărește obiectivele pot rămâne alegeri naționale.
Schema funcțională poate fi descrisă fără a o transforma într-o listă de partide. Bolojan asigura coordonarea politică generală. Niculescu coordona procesul OCDE. Pîslaru coordona PNRR și finanțarea europeană. Nazare concentra fiscalitatea, deficitul, finanțarea, piețele și relația cu instituțiile financiare. Țoiu asigura coordonarea diplomatică și dosarul Investiții. Buzoianu administra alinierea de mediu și chimicale. Miruță lega Economia de investiții și industrie, iar ulterior Apărarea de programul european SAFE. Nu rezultă de aici existența unui „grup secret” și nici nu este necesară o asemenea ipoteză. Rezultă însă existența unei rețele instituționale observabile, în care aceleași persoane și instituții administrează dosare care continuă dincolo de durata unui anumit Guvern. Unitatea relevantă de analiză devine persoana, funcția, dosarul și continuitatea.
Alexandru Nazare este nodul financiar și macroeconomic. Înainte de Guvernul Bolojan era membru al Consiliului de administrație al BNR, funcție din care a fost suspendat pe durata mandatului de ministru al Finanțelor. În Guvern devine titularul celor mai sensibile trei dosare OCDE pentru această analiză, Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Analiză Economică. În aceeași perioadă, sub autoritatea politică a Finanțelor sunt adoptate măsuri precum Legea nr. 141/2025, majorarea TVA la 21%, impozitarea dividendelor la 16%, lărgirea unor baze CASS, Legea nr. 239/2025, OUG nr. 89/2025 și OUG nr. 7–8/2026. Unele obiective răspund unor constrângeri externe, dar instrumentele concrete, inclusiv nivelul cotelor, trebuie analizate separat ca alegeri naționale. Rolul lui Nazare este mai larg decât acela al ministrului care administrează taxele. Ministerul Finanțelor reprezintă România în relațiile financiare internaționale, participă la reuniunile FMI și Băncii Mondiale și gestionează relația cu instituțiile financiare, agențiile de rating și investitorii. Nazare se află astfel la interfața dintre bugetul intern și constrângerile externe. Tocmai aici trebuie făcută distincția dintre rezultatul cerut României și soluția fiscală aleasă de Guvern pentru atingerea lui.
Oana Țoiu acoperă nodul diplomatic al procesului. MAE nu este un simplu spectator al aderării. Pentru avizul privind Investițiile, ministerul a coordonat demersurile tehnice ale BNR, ASF, Finanțelor, Economiei, Justiției, Energiei, Agriculturii, Consiliului Concurenței și ale altor instituții. Țoiu definește chiar aderarea la OCDE drept un „proces transformator la nivelul politicilor publice din România”. În formarea Cabinetului Bolojan au existat și relatări publice potrivit cărora președintele Nicușor Dan a dorit un cuvânt de spus în special asupra portofoliilor Externe și Apărare. Relatarea politică trebuie separată de cadrul juridic, Guvernul fiind votat de Parlament și numit ulterior prin decret prezidențial, dar legătura instituțională cu Președinția rămâne relevantă pentru analiza continuității.
Diana Buzoianu acoperă nodul de mediu și oferă cel mai clar caz pentru analiza continuității. La 15 decembrie 2025, Senatul adoptă cu 74 de voturi pentru, 43 împotrivă și o abținere o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului. Juridic, moțiunea simplă nu produce demiterea automată. Politic, însă, reprezintă un vot negativ explicit al unei Camere. Buzoianu nu demisionează, iar premierul Bolojan o menține în funcție. La 8 ianuarie 2026, România obține acceptarea în Comitetul OCDE pentru Chimicale și Biotehnologie, dosar pentru care Ministerul Mediului era punct focal național. Cinci zile mai târziu, la 13 ianuarie, România primește avizul formal al Comitetului OCDE pentru Politicile de Mediu. Diana Buzoianu explică atunci dimensiunea transformării legislative, pentru îndeplinirea condițiilor OCDE fuseseră necesare peste 12 acte normative. Succesiunea este relevantă fără a fi transformată într-o concluzie nedemonstrată. La 15 decembrie Senatul votează politic împotriva ministrului. La 8 ianuarie se închide un dosar OCDE important. La 13 ianuarie se închide al doilea. Ministrul rămâne. Nu putem deduce numai din cronologie motivul menținerii sale. Putem însă constata că, exact în momentul contestării politice, instituția condusă de ea se afla în etapa finală a două evaluări OCDE importante.
Radu Miruță acoperă nodul Economie–Apărare–SAFE. În Guvernul Bolojan intră la Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism, iar Ministerul Economiei participă explicit la dosarul Investiții coordonat de MAE. Ulterior, Miruță ajunge vicepremier și la conducerea Apărării, iar după căderea Guvernului apare inclusiv ca ministru interimar al Transporturilor. La Apărare gestionează programul european SAFE și susține că România a introdus condiția ca 60% din cheltuielile respective să genereze producție în România. Exemplul este important tocmai pentru că arată că existența unei obligații sau a unui program extern nu elimină alegerea și negocierea națională.
Luca Niculescu este omul care traversează întregul mecanism în calitate de coordonator național al aderării. Dar reformele necesare avizelor au fost realizate de oameni concreți. La Știință și Politică Tehnologică apar Daniel David și Andrei Alexandru. La Statistică apare Tudorel Andrei. La combaterea mitei internaționale apar Radu Marinescu și conducerea DNA. La Chimicale și Biotehnologie și, mai ales, la Politicile de Mediu apare Diana Buzoianu. La Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Analiză Economică apare Alexandru Nazare, Ministerul Finanțelor afirmând chiar că toate cele trei avize aflate în responsabilitatea sa au fost obținute. La Guvernanță Publică apar Secretariatul General al Guvernului, Radu Marinescu, Mircea Abrudean, Radu Oprea, Violeta Alexandru și o întreagă structură de ministere. La Investiții apare Oana Țoiu, al cărei minister a coordonat tehnic dosarul împreună cu Finanțele, Economia, BNR, ASF, Justiția, Energia, Agricultura și Consiliul Concurenței. Nu mai avem, așadar, o abstracțiune numită „reforma OCDE”. Avem oameni, ministere, acte normative și răspunderi identificabile. Diana Buzoianu spune chiar că pentru un singur aviz, cel privind politicile de mediu, au trebuit adoptate peste 12 acte normative pentru îndeplinirea condițiilor OCDE. Alexandru Nazare conduce cele trei dosare economice aflate în responsabilitatea Finanțelor. Oana Țoiu coordonează prin MAE ultimul dosar major, Investițiile, și definește ea însăși aderarea la OCDE drept un „proces transformator la nivelul politicilor publice din România”. Iar Luca Niculescu leagă toate aceste componente ca responsabil național al procesului de aderare.
Devine relevantă și relația cu Președinția și ceea ce articolul a numit „oamenii din avion”. Simplul fapt că mai multe persoane se află într-o delegație prezidențială nu demonstrează existența unui grup coordonat. Dar traseul ulterior al persoanelor poate fi analizat. Președintele, Bolojan, viitorii miniștri și oamenii care apar succesiv în aceleași dosare formează fotografia politică. Niculescu, Task-Force-ul, punctele focale, secretarii de stat, directorii și experții formează fotografia administrativă.
Fotografia politică și fotografia administrativă nu trebuie confundate, dar se întâlnesc în aceleași dosare, în aceleași instituții și în aceeași perioadă. Relația Președinte–premier, componența delegațiilor și traseul ulterior al persoanelor sunt relevante numai în măsura în care pot fi legate documentar de aceste dosare, nu prin simpla asociere de imagine.
5. CĂDEREA GUVERNULUI BOLOJAN ȘI INTERIMATUL CARE A CONTINUAT DOSARELE
Căderea Guvernului Bolojan la 5 mai 2026 face această arhitectură și mai vizibilă. În mod normal, interimatul este perceput ca o perioadă administrativă scurtă până la instalarea unui nou Cabinet. În acest caz, tranziția se prelungește luni întregi. La începutul lui octombrie, când Nicușor Dan îl desemnează pe Luca Niculescu, acesta este deja al patrulea candidat la funcția de prim-ministru. Între timp, o parte dintre oamenii Guvernului demis continuă să administreze ministere-cheie și dosarele lor interne și externe.
Nazare exprimă chiar în ziua căderii Guvernului logica acestei continuități, România poate intra într-un „interimat guvernamental”, dar nu își poate permite un „interimat economic”. El enumeră între obiectivele care trebuie continuate PNRR, SAFE și aderarea la OCDE. Cinci luni mai târziu este încă ministru interimar și discută cu S&P, Moody’s, FMI, OCDE și BEI, prezentând continuitatea consolidării fiscale drept argument pentru credibilitatea financiară a României.
Țoiu continuă ca ministru interimar, ia decizii administrative în MAE, participă la Consiliul Europei și reprezintă România la reuniuni NATO. Miruță continuă la Apărare, iar pentru o perioadă gestionează și Transporturile. Buzoianu continuă la Mediu și după căderea Guvernului, după ce supraviețuise deja votului politic negativ din Senat, promovând în continuare proiecte normative, inclusiv cadrul pentru SUMAL 3.0.
Interimatul încetează astfel să mai fie numai o punte între două guverne. Devine o perioadă în care politici, programe și angajamente externe continuă să fie administrate de oameni proveniți din Cabinetul demis. Aceasta nu demonstrează existența unui plan ascuns. Demonstrează însă continuitatea funcțională a dosarelor și a persoanelor care le administrează. Un ministru interimar nu asigură numai semnătura curentă. Atunci când ministerul este punct focal într-un proces internațional, el păstrează continuitatea instituțională a dosarului, accesul la aparatul tehnic, capacitatea de a aproba documente și poziții și legătura cu celelalte instituții. De aceea întrebarea relevantă nu este numai cine a rămas ministru, ci ce dosar a continuat prin persoana respectivă.
Cazul Buzoianu este aproape didactic. Ministrul trece prin două momente politice distincte, un vot negativ al Senatului și apoi căderea întregului Guvern. Între ele, ministerul închide două dosare OCDE și continuă o amplă agendă legislativă de mediu. Întrebarea „de ce a fost păstrată?” este legitimă, dar răspunsul nu trebuie inventat. Trebuie căutat în deciziile politice și în funcția pe care o îndeplinea. Ceea ce cronologia permite deja să constatăm este că continuitatea persoanei coincide cu continuitatea dosarului.
Privită în ansamblu, construcția are trei fluxuri principale care se întâlnesc în Guvern. Primul este OCDE, coordonat de Niculescu și transpus sectorial de ministere. Al doilea este UE–PNRR, coordonat prin Pîslaru și legat direct de finanțarea europeană. Al treilea este consolidarea fiscal-financiară, administrată în principal prin Nazare, în relație cu deficitul, finanțarea statului, piețele și instituțiile financiare. Bolojan este punctul politic în care aceste fluxuri sunt coordonate, iar Țoiu, Buzoianu și Miruță sunt noduri sectoriale prin care ele devin politici și acte concrete.
Se conturează astfel un lanț care nu mai poate fi ascuns în spatele cuvântului generic „reformă”. OCDE stabilește standarde și formulează recomandări, Uniunea Europeană stabilește alte obligații și condiționalități, Niculescu coordonează aderarea, Pîslaru coordonează PNRR, Nazare gestionează componenta fiscal-financiară, premierul coordonează politic, miniștrii aleg împreună cu aparatele lor soluțiile legislative, Guvernul și Parlamentul adoptă actele, iar cetățeanul și întreprinderea suportă efectele.
6. PARADOXUL, SUCCES OCDE ȘI EȘEC ECONOMIC
Contradicția centrală a întregii construcții este aceasta. Guvernul Bolojan a fost demis după ce PSD, AUR și PACE au acuzat politica sa economică de sărăcirea populației, comprimarea economiei și transferarea costului ajustării asupra contribuabililor. Dincolo de limbajul politic al moțiunii, indicatorii economici arată că problema nu era imaginară. Creșterea economică încetinise puternic, consumul intern se contracta, inflația rămânea ridicată, iar atât Comisia Europeană, cât și OCDE recunoșteau explicit că măsurile de consolidare fiscală, majorările de taxe și înghețarea veniturilor reduceau venitul disponibil real și apăsau asupra activității economice.
Și totuși, în aceeași perioadă, România închidea succesiv dosarele OCDE, iar procesul coordonat de Luca Niculescu era prezentat drept un succes administrativ și internațional. Discursul politic evită însă o distincție esențială. Un guvern poate avea succes în îndeplinirea unei proceduri externe și poate eșua simultan în gestionarea costului intern al măsurilor prin care îndeplinește acea procedură. OCDE poate constata că standardul a fost atins. Comisia Europeană poate constata că jalonul a fost îndeplinit. Agenția de rating poate aprecia reducerea deficitului. Dar cetățeanul poate constata, în același timp, că plătește TVA mai mare, că venitul real îi scade, că pensia este înghețată sau că firma suportă o fiscalitate suplimentară. Aceste rezultate nu se exclud. Măsoară lucruri diferite.
Bolojan răspundea politic pentru alegerea instrumentelor și pentru efectele lor economice și sociale. Niculescu răspundea pentru coordonarea procesului OCDE și pentru ducerea instituțiilor românești către standardele necesare avizelor. Cei doi au lucrat însă în aceeași arhitectură de reformă. De aceea prăbușirea Guvernului Bolojan ridică o problemă serioasă asupra desemnării lui Niculescu. Dacă experiența ultimilor patru ani este prezentată astăzi drept principalul argument pentru capacitatea sa de a conduce Guvernul, atunci trebuie analizat și rezultatul intern al reformelor urmărite în aceeași perioadă, nu numai numărul avizelor obținute.
Nu este suficient să spunem că România a închis 24 de comitete. Trebuie să vedem ce acte normative au fost necesare, ce soluții au fost alese de Guvern, ce efect economic au produs și care dintre ele au contribuit la deteriorarea consumului, veniturilor reale sau activității economice.
Trebuie cercetată și sărăcirea resimțită de o parte a populației, nu ca slogan politic, ci contabil. Nu toate avizele OCDE au produs costuri economice și nu toate măsurile dureroase au fost cerute de OCDE. Tocmai de aceea trebuie urmărită fiecare măsură până la sursa obligației și până la autorul instrumentului ales în România.
Metoda este simplă. Pentru fiecare reformă trebuie stabilit cine a formulat obiectivul, cine l-a negociat, ce obligație externă exactă exista, cine a furnizat expertiza, cine a ales instrumentul românesc, cine a adoptat actul normativ și cine a suportat costul. Numai astfel putem separa obligația externă de alegerea internă.
Nazare oferă deja un exemplu clar. Majorarea TVA la 21% nu rezultă dintr-o cerință identificată care să impună textual această cotă. România avea obligații privind corectarea deficitului și traiectoria fiscală, dar nivelul concret al TVA a fost instrumentul ales intern pentru atingerea obiectivului. Același exercițiu trebuie făcut pentru dividende, CASS, înghețarea unor venituri, facilitățile fiscale, măsurile de mediu și reformele PNRR.
În cazul Mediului avem peste 12 acte normative despre care ministrul afirmă că au fost necesare pentru îndeplinirea condițiilor OCDE. În cazul Finanțelor avem trei dosare OCDE închise în aceeași perioadă în care România trece printr-o consolidare fiscală severă. În cazul Investițiilor avem un minister de Externe care vorbește deschis despre transformarea politicilor publice prin aderare. În cazul PNRR avem o legătură directă între jaloane, reforme și accesul la finanțare. Aceste elemente nu trebuie amestecate, ci puse unul lângă altul pentru a vedea exact originea și costul fiecărei măsuri. De aceea succesul avizelor trebuie citit împreună cu bilanțul economic al aceleiași perioade. Dacă oamenii și instituțiile pot revendica drept succes alinierea României, trebuie să putem măsura și costul intern al instrumentelor prin care alinierea, consolidarea fiscală și jaloanele au fost realizate.
Guvernul Bolojan a fost sancționat politic tocmai pentru costul intern al unor măsuri aplicate într-o perioadă în care procesul OCDE era prezentat drept un succes. După căderea lui, omul care coordonase timp de patru ani unul dintre principalele mecanisme de reformă este prezentat drept soluția pentru conducerea Guvernului.
Întrebarea este ce a învățat din costul intern al reformelor pe care le-a urmărit timp de patru ani și dacă, devenit premier, va continua aceeași logică de aliniere sau va schimba modul în care România transformă obligațiile externe în politici interne. Pentru că problema Guvernului Bolojan nu a fost numai existența unor obiective externe. Problema politică a fost modul în care aceste obiective au fost transformate în taxe, înghețări, reduceri și alte instrumente suportate de populație și economie. Iar aici Luca Niculescu nu mai poate fi privit numai ca observator exterior. El nu a ales singur instrumentele, dar a fost una dintre puținele persoane care a văzut întregul mecanism funcționând, minister cu minister, reformă cu reformă și aviz cu aviz.
7. LUCA NICULESCU PREMIER, SE SCHIMBĂ POLITICA SAU NUMAI COORDONATORUL?
Niculescu nu vine la Palatul Victoria ca un tehnocrat exterior sistemului. Nu vine să descopere ministerele și nici să formeze de la zero o echipă care să înțeleagă reformele. Timp de patru ani a lucrat cu această administrație, de la premieri și miniștri până la punctele focale și echipele tehnice. El însuși sublinia în 2025 că progresul aderării este rezultatul muncii echipelor din fiecare minister și instituție, iar la sfârșitul acelui an vorbea despre colegii echipei MAE care lucrează zilnic cu fiecare instituție în parte.
Formula simplă „diplomat și tehnocrat” nu descrie suficient această experiență. Niculescu cunoaște construcția, oamenii, dosarele, recomandările, blocajele care au împiedicat închiderea comitetelor și modificările care au permis închiderea lor. Cunoaște administrația transversal, nu din perspectiva unui singur minister, deoarece procesul OCDE acoperă fiscalitatea, concurența, administrația, companiile de stat, educația, sănătatea, munca, mediul, investițiile, digitalizarea și piețele financiare.
De aceea desemnarea sa ca premier reprezintă altceva decât promovarea unui diplomat performant. Coordonatorul unei rețele transversale de reformă este mutat în poziția din care poate deveni coordonatorul politic al administrației cu care a lucrat. Aceasta nu demonstrează un plan ascuns. Demonstrează însă o continuitate instituțională remarcabilă.
Ciucă instituționalizează mecanismul. Ciolacu conduce etapa în care sunt obținute primele paisprezece avize. Bolojan accelerează procesul și România ajunge la 24. Guvernul Bolojan cade, dar o parte dintre oamenii și dosarele sale continuă prin interimat. După cinci luni, omul care a coordonat procesul transversal din 2022 este desemnat să ocupe centrul politic.
Întrebarea serioasă nu este dacă România trebuia sau nu să își respecte angajamentele internaționale. Întrebarea este dacă Guvernul a folosit aceste angajamente pentru a construi politici adaptate interesului României sau dacă succesul administrativ a ajuns să fie măsurat predominant prin îndeplinirea criteriilor externe, în timp ce costul instrumentelor alese rămânea în sarcina populației și a întreprinderilor. Pentru fiecare aviz și pentru fiecare reformă trebuie puse alături numele omului, actul normativ, obligația externă exactă, soluția aleasă în România și efectul măsurabil. Numai atunci putem vorbi riguros despre răspundere. În OCDE există un obiectiv prestabilit. Comitetul indică ceea ce trebuie corectat, ministerul lucrează, coordonatorul urmărește, Guvernul și Parlamentul adoptă măsurile necesare, iar comitetul acordă avizul. Este un proces extraordinar de complex, dar ținta este cunoscută. Guvernarea este altceva. Premierul trebuie să aleagă între interese contradictorii, să construiască bugetul, să stabilească cine câștigă și cine pierde dintr-o reformă, să conducă miniștri, să gestioneze majoritatea parlamentară, să suporte costul politic și social al măsurilor și să răspundă pentru rezultatele economice.
Succesul unei proceduri tehnice internaționale nu demonstrează automat capacitatea de a conduce un guvern. Niculescu nu a guvernat România în ultimii patru ani. A coordonat procesul românesc de aderare la OCDE. Diferența este fundamentală. Diplomatul negociază, explică, coordonează și urmărește procesul. Guvernul propune și execută politici publice. Parlamentul legiferează. Instituțiile implementează. A confunda aceste funcții înseamnă să transformăm coordonarea unei proceduri internaționale într-un certificat de autor al politicilor statului și, mai nou, într-un certificat de capacitate de guvernare. De aceea întrebarea nu este dacă Luca Niculescu a făcut o treabă bună în procesul OCDE. Datele arată că procesul pe care l-a coordonat a avansat foarte mult. Întrebarea este de ce succesul său de coordonator al unei proceduri tehnice internaționale și al unei agende prestabilite este prezentat acum drept dovada suficientă că poate conduce Guvernul României, când tocmai guvernarea care a aplicat o parte importantă a aceleiași agende s-a prăbușit politic. Dar după analiza oamenilor și a continuității apare o întrebare suplimentară. Niculescu nu vine după prăbușirea Guvernului Bolojan pentru a descoperi această rețea instituțională. El lucrase deja cu ea timp de patru ani. Președintele însuși justifică desemnarea prin această experiență și prin aproximativ 100 de acte normative rezultate din proces. Bolojan era centrul politic al mecanismului, iar Niculescu coordona una dintre componentele sale majore. După căderea centrului politic, o parte importantă dintre oamenii care administrau dosarele rămân în funcție, iar după cinci luni omul care coordonase timp de patru ani procesul OCDE este desemnat să devină noul centru politic. Faptul nu demonstrează un plan ascuns. Demonstrează însă o continuitate instituțională care trebuie explicată.
În calitate de coordonator, Niculescu trebuia să facă mecanismul să ajungă la rezultatul stabilit. În calitate de premier, trebuie să decidă dacă soluția propusă este bună pentru România, ce alternativă există, cine suportă costul, ce efect economic produce și dacă interesul intern justifică instrumentul ales. Aceasta este diferența dintre Luca Niculescu coordonatorul și Luca Niculescu premierul.
Poate că întrebarea reală este, așadar, mai precisă decât la început. Prin înlocuirea lui Bolojan cu Niculescu se schimbă politica României sau se schimbă numai centrul formal din care aceeași arhitectură de reforme și angajamente este coordonată?
Și apare o întrebare și mai simplă. Dacă există „peste 100 de reforme”, unde este lista? Care este reforma nr. 1? Care este reforma nr. 37? Care este reforma nr. 100? Care dintre ele a fost cerută efectiv de OCDE? Care era deja jalon PNRR? Care provenea din legislația europeană? Care a fost inițiativa Guvernului? Care a trecut prin Parlament? Care a fost adoptată prin OUG? Care este deja aplicată și care există numai pe hârtie?
Până când această corespondență nu este publicată, „100 de reforme” rămâne o formulă politică, nu o inventariere verificabilă a reformelor. Există și o contradicție suplimentară. Dacă acestea sunt reforme deja realizate pentru aderarea la OCDE, ele nu pot fi prezentate simultan drept marele program de reformă al viitorului Guvern. Dacă sunt deja făcute, trebuie evaluate rezultatele lor. Dacă nu sunt făcute, atunci nu putem spune că România a realizat deja peste 100 de reforme. Programul de guvernare al lui Luca Niculescu încă nu există public. Există însă promisiunea că experiența OCDE va constitui una dintre bazele lui.
Publicați cele 100. Cu denumirea reformei, recomandarea OCDE, actul normativ prin care a fost realizată, Guvernul care l-a inițiat, Parlamentul care l-a adoptat, data intrării în vigoare și rezultatul măsurabil.
Abia după aceea vom putea afla ce aparține OCDE, ce aparține Uniunii Europene, ce aparține PNRR, ce aparține guvernelor României și, în cele din urmă, ce îi aparține efectiv lui Luca Niculescu. Pentru că există o diferență considerabilă între a coordona drumul către OCDE și a spune, după patru ani, că toate bornele întâlnite pe drum sunt reformele tale.
Ca premier, Luca Niculescu nu mai poate spune că rolul său este doar să coordoneze. Va trebui să aleagă. Iar înainte ca „peste 100 de reforme” să devină fundamentul unui nou program de guvernare, România are dreptul să știe ce reforme sunt, cine le-a cerut, cine le-a proiectat, cine le-a adoptat, ce au produs și cine a suportat costul lor.
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