Daniel Udrescu: 100 de reforme, 100 de jaloane sau 100 de acte normative? Reforma prin însușire

Publicat 7 oct. 2026, 08:43 Actualizat 7 oct. 2026, 11:17

Peste 100 de reforme sau peste 100 de acte normative? Înainte ca „succesul OCDE” să devină cartea de vizită a noului premier desemnat Luca Niculescu, merită lămurit cine a făcut, de fapt, reformele invocate. Analiza semnată de Daniel Udrescu, CPA, expert contabil judiciar și auditor, reconstruiește traseul aderării României la OCDE, de la guvernele Ciucă și Ciolacu până la Guvernul Bolojan, și separă coordonarea procesului de paternitatea politică și administrativă a măsurilor adoptate. Cele „100 de reforme” nu apar ca o listă oficială a OCDE, ci rezultă dintr-un proces complex de evaluări, recomandări, acte normative, jaloane PNRR și obligații europene. Cine le-a proiectat, cine le-a adoptat, cine le-a coordonat și, mai ales, cine a suportat costul lor? Analiza urmărește oamenii, instituțiile și actele normative din spatele acestei construcții și pune sub semnul întrebării transformarea unui bilanț administrativ într-un certificat de paternitate politică.

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