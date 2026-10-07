Guvernul Niculescu, între negocieri și votul din Parlament. Analiza JPMorgan

Publicat 7 oct. 2026, 12:44 Sursă Realitatea.Net

JPMorgan estimează la aproximativ 60% probabilitatea ca viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu să primească votul de învestitură în Parlament. Analiza băncii americane urmărește evoluția negocierilor politice și implicațiile acestora asupra stabilității guvernamentale și economice a României.

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