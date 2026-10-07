Guvernul Niculescu, între negocieri și votul din Parlament. Analiza JPMorgan

JPMorgan estimează la aproximativ 60% probabilitatea ca viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu să primească votul de învestitură în Parlament. Analiza băncii americane urmărește evoluția negocierilor politice și implicațiile acestora asupra stabilității guvernamentale și economice a României.
Negocierile politice, principalul factor de incertitudine
Potrivit analizei JPMorgan, PSD, PNL și UDMR ar avea un interes comun în reducerea perioadei de incertitudine politică, după schimbarea formulei de guvernare.
Banca apreciază că Luca Niculescu dispune de un anumit spațiu de negociere pentru a integra în formula viitorului Executiv condițiile formulate de partidele care ar putea contribui la susținerea sa parlamentară.
Evaluarea nu este însă una definitivă. JPMorgan precizează că perspectivele privind formarea Guvernului vor putea fi cuantificate mai clar după prezentarea oficială a componenței Cabinetului și a programului de guvernare.
Cabinet mixt, cu miniștri politici și tehnocrați
Structura viitorului Executiv ar putea avea o formulă mixtă, cu miniștri desemnați politic și persoane cu profil tehnocrat.
În cazul PSD, analiza indică preferința pentru obținerea unei reprezentări în Guvern, fără a exclude însă susținerea unor persoane din zona tehnocrată considerate apropiate de partid. Formula finală va depinde de rezultatul negocierilor dintre premierul desemnat și formațiunile parlamentare.
Finanțele, portofoliul urmărit de piețe
Ministerul Finanțelor reprezintă unul dintre punctele de interes în evaluarea JPMorgan. Banca estimează că Alexandru Nazare ar putea continua în funcție și în noul Cabinet.
Potrivit analizei, menținerea acestuia ar putea reprezenta o soluție acceptabilă atât din perspectiva partidelor politice, cât și pentru piețele financiare, într-un moment în care continuitatea politicilor economice și predictibilitatea fiscală sunt importante.
Prioritățile economice anunțate de premierul desemnat
Luca Niculescu a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan după consultările cu partidele parlamentare. Obiectivul imediat anunțat de acesta este formarea unei majorități capabile să susțină noul Executiv.
În plan economic, premierul desemnat a indicat gestionarea banului public, predictibilitatea pentru mediul de afaceri, respectarea angajamentelor internaționale, investițiile și accelerarea reformelor drept priorități.
Niculescu a transmis că noul Guvern trebuie să ofere stabilitate și să mențină România pe direcția europeană și euroatlantică, în timp ce negocierile politice vor determina formula finală a Cabinetului.