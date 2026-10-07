FMI avertizează asupra datoriei globale: Guvernele trebuie să-și refacă spațiul fiscal

Publicat 7 oct. 2026, 16:51 Sursă Realitatea.Net

Datoria publică mondială se apropie de nivelurile istorice înregistrate după Al Doilea Război Mondial și ar putea depăși 100% din PIB înainte de 2030. Kristalina Georgieva, directorul general al FMI, avertizează că statele cu grad ridicat de îndatorare trebuie să-și ajusteze politicile fiscale, în condițiile în care costurile de finanțare sunt în creștere.

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