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STB a cerut intrarea în insolvență
Insolvență
Societatea de Transport București (STB) S.A. a depus miercuri, 6 august 2026, la Tribunalul București, cererea de deschidere a procedurii insolvenței, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014. Anunțul a fost făcut de companie printr-un comunicat oficial.
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