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STB a cerut intrarea în insolvență

Insolvență

Insolvență

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 7 aug. 2026, 09:20

Societatea de Transport București (STB) S.A. a depus miercuri, 6 august 2026, la Tribunalul București, cererea de deschidere a procedurii insolvenței, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014. Anunțul a fost făcut de companie printr-un comunicat oficial.

Potrivit STB, demersul a fost realizat după parcurgerea etapelor legale și statutare necesare. Cererea se bazează pe Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 314 din 21 iulie 2026, precum și pe hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Reprezentanții societății subliniază că depunerea cererii reprezintă doar o etapă procedurală, iar deschiderea efectivă a procedurii de insolvență va fi analizată și decisă de judecătorul-sindic, în condițiile prevăzute de lege.

Transportul public nu este afectat

STB precizează că activitatea de transport public se desfășoară în condiții normale. Circulația vehiculelor, programele de transport și serviciile oferite călătorilor nu sunt afectate de acest demers juridic.

Compania dă asigurări că tramvaiele, autobuzele și troleibuzele vor circula conform programelor obișnuite.

Promisiuni de transparență și reorganizare

Conducerea STB anunță că va informa public, în mod transparent, cu privire la etapele următoare ale procedurii și la măsurile care vor fi adoptate pentru stabilizarea și reorganizarea societății.

Solicitarea de intrare în insolvență vine într-un moment important pentru transportul public bucureștean, iar evoluția dosarului va depinde de decizia Tribunalului București și de planul de reorganizare ce va fi propus ulterior.

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