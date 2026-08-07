STB a cerut intrarea în insolvență

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 7 aug. 2026, 09:20

Societatea de Transport București (STB) S.A. a depus miercuri, 6 august 2026, la Tribunalul București, cererea de deschidere a procedurii insolvenței, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014. Anunțul a fost făcut de companie printr-un comunicat oficial.

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