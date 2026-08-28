Actualitate· 1 min citire
Ședință extraordinară a guvernului interimar
Guvernul Bolojan
Publicat28 aug. 2026, 08:47
Sursărealitatea.net
Pe ordinea de zi a ședinței se află mai multe hotărâri care sunt necesare pentru închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență.
Citește și
- 08:26Florin Manole îi cere premierului interimar să prezinte amendamentele care ar fi întârziat legea salarizării
- 16:45Fostul șef al Parchetelor Militare, despre cazul Pahonțu: „Trupele de Securitate n-au tras în oameni, deși au primit ordin”
- 15:49EXCLUSIV | Milionarul ajuns în biroul lui Bolojan rupe tăcerea, în această seară la Miza Zilei, de la 20:55, doar la Realitatea PLUS
- 15:06Cernavodă, extremă urgență. Ce măsuri de urgență pregătește Guvernul pentru răcirea reactoarelor nucleare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News