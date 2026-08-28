Primarul Capitalei își rezervă ultimul cuvânt: consilierii nu mai pot cere informații fără acordul lui Ciucu - DOCUMENT

O dispoziție dată de primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, prevede că solicitările de informații formulate de consilierii generali către aparatul de specialitate al Primăriei Capitalei și către instituțiile subordonate pot fi transmise doar cu acordul primarului general. Măsura limitează atribuțiile de control și informare ale aleșilor locali și ridică semne de întrebare privind respectarea prevederilor Codului administrativ.
Potrivit documentului prezentat, consilierii generali nu vor mai putea primi direct date, informări sau documente de la direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului București ori de la instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea municipalității fără aprobarea expresă a primarului general.
„În aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului Intern aprobat prin Dispoziția Primarului General nr. 15/2021 cu modificările și completările ulterioare conform cărora Primarul General conduce aparatul de specialitate, precum și instituțiile publice de interes local ale Municipiului București, dispun următoarele: Atunci când se solicită din partea Consilierilor Generali unele date, informări și documente de la aparatul de specialitate al Primarului General sau de la instituțiile și serviciile publice de interes local ale Municipiului București, acestea pot fi înaintate cu acordul Primarului General.”
Măsura este o restrângere a accesului consilierilor generali la informațiile necesare exercitării mandatului. Aceștia susțin că aleșii locali trebuie să poată solicita și primi documente de la aparatul administrativ pentru a-și îndeplini rolul de supraveghere și control asupra activității executivului.
Faptul că solicitările trebuie să primească în prealabil acordul primarului general ar putea afecta activitatea Consiliului General al Municipiului București și relația dintre autoritatea deliberativă și executivul Primăriei.
În argumentarea dispoziției este invocată Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și regulamentul intern al Primăriei, care stabilește că primarul general conduce aparatul de specialitate și instituțiile publice de interes local ale municipiului.
Pe de altă parte, prevederile Codului administrativ referitoare la exercitarea mandatului de consilier general conferă aleșilor dreptul de a obține informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor, motiv pentru care consideră că dispoziția poate intra în conflict cu aceste prevederi. O eventuală clarificare asupra legalității măsurii ar putea reveni instanțelor de contencios administrativ sau autorităților competente în materie de control al legalității actelor administrative.
Dacă dispoziția va fi aplicată în forma prezentată, orice solicitare de informații adresată de consilierii generali către direcțiile din Primăria Capitalei sau către instituțiile subordonate va trebui să treacă prin filtrul aprobării primarului general.