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Pensia românilor, sub semnul întrebării: Datoria publică urcă spre 70% din PIB
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Publicat28 aug. 2026, 11:39
SursăRealitatea.Net
Viitorul sistemului public de pensii se confruntă cu riscuri majore pe termen mediu și lung. Conform ultimelor analize ale Consiliului Fiscal, creșterea accelerată a datoriei publice globale pune în pericol indexarea periodică a veniturilor seniorilor, existând posibilitatea ca majorările să fie înghețate în anii următori.
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