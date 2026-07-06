O țară întreagă, cufundată în beznă. 10 milioane de oameni au rămas fără curent după prăbușirea rețelei electrice

Publicat 6 iul. 2026, 20:37 Sursă Realitatea.net

Rețeaua electrică națională a Cubei s-a prăbușit luni, la prânz, iar întreaga insulă a rămas fără energie electrică. Aproximativ 10 milioane de oameni au fost afectați de pana de curent, potrivit operatorului rețelei, citat de Reuters.

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