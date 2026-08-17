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Bilanț dur după peste 100 de zile de interimat Bolojan: România ar fi pierdut 6,5 miliarde de euro

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat17 aug. 2026, 08:42
SursăRealitatea PLUS

Au trecut peste 100 de zile de când Ilie Bolojan a fost demis, iar România este în continuare condusă de un Guvern cu puteri limitate. Nota de plată este uriașă: mediul de afaceri estimează că economia ar fi pierdut peste 6,5 miliarde de euro în această perioadă. ATENȚIE, vorbim despre aproximativ 64 de milioane de euro pierdute în fiecare zi fără un Executiv cu puteri depline. Mai grav este că România ar putea avea un nou Guvern abia în luna septembrie, conform Realitatea PLUS.

64 de milioane de euro, pierdute în fiecare zi

Estimarea de 6,5 miliarde de euro vine din datele prezentate de patronate și de reprezentanții mediului privat. Aceștia susțin că fiecare zi de blocaj guvernamental scoate din economie aproximativ 64 de milioane de euro. După mai bine de trei luni de interimat, pierderile s-au adunat și au ajuns la o sumă uriașă. În tot acest timp, țara este condusă de un Guvern care nu poate lua toate deciziile unui Executiv cu puteri depline.

Avertismentele nu se opresc însă la miliardele de euro pierdute. Patronatele spun că, până la finalul anului, România s-ar putea confrunta cu o creștere puternică a numărului locurilor de muncă desființate. Estimările prezentate de mediul de afaceri ajung până la 70.000 de posturi care ar putea dispărea. Patronatele au cerut partidelor să lase jocurile politice și să urgenteze formarea unui nou Guvern.

România ar putea avea un premier abia în septembrie

Din informațiile disponibile, președintele ar putea desemna un nou premier în luna septembrie. Până atunci, partidele discută aceleași variante, fără ca România să aibă încă un Executiv cu puteri depline. Unul dintre scenarii este formarea unui Guvern minoritar în jurul PSD, cu sprijinul UDMR. O altă variantă este un Guvern al partidelor de dreapta, condus de Siegfried Mureșan, nume propus deja de PNL și USR.

Pe masă se află și varianta unui Cabinet format din miniștri nepolitici. În acest scenariu, Alexandru Nazare ar putea fi propus pentru funcția de premier. Patronatele și sindicatele avertizează însă că schimbarea numelor nu va fi suficientă pentru a opri pierderile. Viitorul Guvern trebuie să vină rapid cu măsuri pentru redresarea economiei, iar una dintre primele decizii cerute este reducerea taxelor pe salarii.

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