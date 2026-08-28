INS: Populația rezidentă a României a scăzut la 19,041 milioane de persoane la 1 ianuarie 2026

Publicat 28 aug. 2026, 11:04 Sursă INS

Populația rezidentă a României a fost de 19,041 milioane de persoane la 1 ianuarie 2026, în scădere cu 1.829 de persoane față de 1 ianuarie 2025, în principal din cauza sporului natural negativ, de 104.100 de persoane, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

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