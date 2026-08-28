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Guvernul alocă 135 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru salvarea ROMATSA. Conturile companiei sunt blocate
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Publicat28 aug. 2026, 13:42
Actualizat28 aug. 2026, 13:44
SursăRealitatea PLUS
Guvernul a decis să aloce peste 135 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru ROMATSA, în contextul în care compania are în continuare conturile blocate în urma unui litigiu privind achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19 cu gigantul farmaceutic Pfizer.
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