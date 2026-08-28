Guvernul alocă 135 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru salvarea ROMATSA. Conturile companiei sunt blocate

Publicat 28 aug. 2026, 13:42 Actualizat 28 aug. 2026, 13:44 Sursă Realitatea PLUS

Guvernul a decis să aloce peste 135 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru ROMATSA, în contextul în care compania are în continuare conturile blocate în urma unui litigiu privind achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19 cu gigantul farmaceutic Pfizer.

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