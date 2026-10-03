Sindicatele cer majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2027. Scumpirile au înghițit majorările modeste

Publicat 3 oct. 2026, 14:34 Sursă Realitate Plus

Salariul minim pentru 2027 intră în perioada negocierilor, iar sindicatele cer ca acesta să ajungă la 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie. În prezent, salariul minim este de 4.325 de lei, iar sindicaliștii spun că banii în plus obținuți prin majorarea din acest an au fost deja erodați de scumpiri. Potrivit Blocului Național Sindical, inflația luată în calcul la stabilirea salariului minim a fost mai mică decât cea înregistrată în realitate.

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