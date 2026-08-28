Daniel Udrescu: Monografia contabilă a respectului financiar

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 28 aug. 2026, 15:35

Contabilitatea românească trebuie urgent actualizată. Planul de conturi nu mai surprinde fidel reformele epocii Bolojan. Avem conturi pentru furnizori, creditori, subvenții și diferențe de curs, dar nu avem încă un cont distinct pentru „respectul financiar”, deși acesta pare să fi devenit principalul instrument de relaționare cu puterea.

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