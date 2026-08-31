Cum alegi un IFN în România? 7 criterii pe care să le verifici înainte să soliciți un credit

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 31 aug. 2026, 15:43

Alegerea unei instituții financiare nebancare nu ar trebui să înceapă cu mesajul cel mai vizibil de pe homepage sau cu promisiunea unui proces cât mai simplu. Un credit este un angajament financiar, iar două produse care par asemănătoare la prima vedere pot avea mecanisme de funcționare, perioade de rambursare și costuri foarte diferite.

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