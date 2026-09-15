Actualitate· 2 min citire
Clubul de Presă condamnă ferm agresarea echipei Realitatea PLUS și solicită identificarea și sancționarea agresorilor
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat15 sept. 2026, 21:49
SursăRealitatea.Net
Clubul de Presă condamnă cu maximă fermitate actele de violență îndreptate împotriva jurnaliștilor Realitatea PLUS în timpul protestului desfășurat în Piața Victoriei și consideră inacceptabil orice atac asupra reprezentanților presei aflați în exercitarea profesiei.
Citește și
- 21:32Anca Alexandrescu: „Am susținut întotdeauna protestele și protestatarii pașnici, cei care într-adevăr au venit să-și strige durerea!”
- 18:51Dezvăluiri controversate la Rizea TV despre un proiect imobiliar
- 12:56CFR Călători ar putea trage trenurile pe dreapta
- 12:56Anca Alexandrescu acuză tentative de deturnare a protestului fermierilor din Piața Victoriei: „S-ar putea pregăti o provocare”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News