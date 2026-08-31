Apartament cu 2 camere sub 16.000 de euro, scos la licitație. ANAF a redus prețul la jumătate

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 31 aug. 2026, 14:49

Un apartament cu două camere poate fi cumpărat la un preț de pornire de aproximativ 15.700 de euro, în cadrul unei licitații organizate de ANAF. Locuința se află în Costești, județul Argeș, iar procedura de vânzare este deschisă până pe 6 septembrie 2026.

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