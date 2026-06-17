Profit & Loss· 1 min citire
România continuă să aibă cea mai mare inflație din Uniunea Europeană
Rata inflației a crescut
Inflația în România este de trei ori mai mare decât media europeană. Cele mai recente date Eurostat ne arată că România se clasează pe primul loc în UE la cele mai mari scumpiri. Inflația ar putea chiar depăși prognoza BNR și ar putea sări de pragul de 11%. Este avertismentul sumbru venit de la experți, care spun că în următoarea perioadă România va intra într-o spirală a scumpirilor.
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