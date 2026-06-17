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România continuă să aibă cea mai mare inflație din Uniunea Europeană

Rata inflației a crescut

Rata inflației a crescut

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 17 iun. 2026, 17:59

Inflația în România este de trei ori mai mare decât media europeană. Cele mai recente date Eurostat ne arată că România se clasează pe primul loc în UE la cele mai mari scumpiri. Inflația ar putea chiar depăși prognoza BNR și ar putea sări de pragul de 11%. Este avertismentul sumbru venit de la experți, care spun că în următoarea perioadă România va intra într-o spirală a scumpirilor.

România s-a menținut și în luna mai pe primul loc în clasamentul european al inflației, cu un avans anual al prețurilor de 9,7%, potrivit datelor Oficiului de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Chiar și față de următoarele două state cu o rată mare a scumpirii, diferența este semnificativă: Bulgaria a înregistrat o rată anuală a inflației de 6,3%, iar Lituania de 5,1%.

Pentru comparație, rata medie a scumpirilor în Uniunea Europeană a crescut până la 3,3% în mai, de la un nivel de 3,2% în aprilie.

Anterior, Institutul Național de Statistică (INS) a transmis că rata anuală a inflației a crescut la 10,85% în luna mai, de la 10,71% în luna aprilie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,53%, mărfurile nealimentare cu 12,54%, iar mărfurile alimentare cu 6,78%.

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