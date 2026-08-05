Profit & Loss· 1 min citire
Ședință pe roșu la BVB: Indicele BET scade la 36.070 de puncte, iar tranzacțiile mari pe acțiuni au menținut lichiditatea ridicată
Foto/Arhivă
Publicat5 aug. 2026, 19:57
SursăRealitatea.Net
Piața locală de capital a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în teritoriul negativ. Toți indicii Bursei de Valori București (BVB) au consemnat deprecieri, deși activitatea de tranzacționare a rămas susținută, generând un rulaj din acțiuni de peste 103 milioane de lei.
Citește și
- 20:47Elon Musk a pierdut 363 de miliarde de dolari într-o lună. Nu mai e trilionar, rămâne totuși cel mai bogat om din lume
- 13:50Companiile aeriene europene, tot mai aproape de restructurări
- 15:26Companie de ride-sharing din București, amendată cu 1,28 milioane de lei pentru muncă nedeclarată
- 14:40Scădere pe linie la BNR: Rezervele valutare au coborât la 63,5 miliarde de euro, cu peste jumătate de miliard sub nivelul din mai
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News