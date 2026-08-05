Ședință pe roșu la BVB: Indicele BET scade la 36.070 de puncte, iar tranzacțiile mari pe acțiuni au menținut lichiditatea ridicată

Publicat 5 aug. 2026, 19:57 Sursă Realitatea.Net

Piața locală de capital a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în teritoriul negativ. Toți indicii Bursei de Valori București (BVB) au consemnat deprecieri, deși activitatea de tranzacționare a rămas susținută, generând un rulaj din acțiuni de peste 103 milioane de lei.

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