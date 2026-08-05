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Ședință pe roșu la BVB: Indicele BET scade la 36.070 de puncte, iar tranzacțiile mari pe acțiuni au menținut lichiditatea ridicată

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat5 aug. 2026, 19:57
SursăRealitatea.Net

Piața locală de capital a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în teritoriul negativ. Toți indicii Bursei de Valori București (BVB) au consemnat deprecieri, deși activitatea de tranzacționare a rămas susținută, generând un rulaj din acțiuni de peste 103 milioane de lei.

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Indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii de la BVB, a pierdut 0,57%, coborând până la valoarea de 36.070,41 puncte.

Scăderile au marcat întregul tablou al pieței:

  • BET-Plus (cele mai lichide acțiuni): -0,54%

  • BET-XT (cele mai lichide 25 de titluri): -0,50%

  • BET-BK (reperul de randament al fondurilor de investiții): -0,26%

  • BET-NG (companiile din sectorul energetic și al utilităților): -0,26%

  • BET-FI (societățile de investiții financiare): -0,09%

  • BETAeRO (companiile de pe piața AeRO): -0,03%

Topul lichidității: Banca Transilvania, OMV Petrom și Hidroelectrica domină schimburile

Pe Piața Reglementată, atenția investitorilor s-a concentrat pe acțiunile din sectorul bancar și energetic. Cele mai tranzacționate titluri ale zilei au fost:

  1. Banca Transilvania: schimburi în valoare de 25,14 milioane de lei

  2. OMV Petrom: tranzacții de 14,70 milioane de lei

  3. Hidroelectrica: rulaj de 13,92 milioane de lei

Marii câștigători și pierzători ai ședinței

În ciuda trendului descendent general al pieței, anumite titluri au consemnat aprecieri spectaculoase:

Top creșteri:

  • Bittnet Systems: +10,43%

  • SSIF BRK Financial Group: +10,14%

  • Transport Trade Services (TTS): +3,04%

Top scăderi:

  • Bermas: -5,36%

  • ROCA Industry HoldingRock1: -5,05%

  • Vrancart: -3,59%

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