Evaluare favorabilă de la Washington: România bifată la capitolul transparență fiscală

România îndeplinește standardele minime de transparență fiscală pentru anul 2025, potrivit celui mai recent raport publicat de Departamentul de Stat al SUA. Evaluarea inclusă în Fiscal Transparency Report 2026 confirmă că Guvernul de la București respectă cerințele internaționale privind gestiunea și publicarea datelor financiare publice, conform datelor transmise de Ministerul Finanțelor.
România îndeplinește cerințele minime de transparență fiscală pentru anul 2025, conform celei mai recente evaluări realizate de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. Rezultatele au fost incluse în Fiscal Transparency Report 2026, document publicat de autoritățile americane și transmis de Ministerul Finanțelor din România.
Evaluarea anuală, realizată la mandatul Congresului SUA, analizează măsura în care guvernele asigură accesul publicului la documente bugetare complete, clare și de încredere. Pentru ediția din 2026, au fost evaluate 140 de state și entități, dintre care doar 73 au atins standardele minime solicitate, în timp ce 67 au eșuat.
Alexandru Nazare: „Transparența nu este doar o cerință procedurală”
România s-a clasat în rândul țărilor care respectă cerințele americane de transparență, un pas considerat esențial pentru menținerea credibilității economice a țării pe piețele internaționale. „Evaluarea realizată de Departamentul de Stat al SUA confirmă importanța transparenței fiscale pentru consolidarea încrederii în piețe și pentru o gestionare responsabilă a finanțelor publice. Transparența nu este doar o cerință procedurală, ci este un element obligatoriu pentru o guvernare responsabilă”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Oficialul a adăugat că România trebuie să își mențină acest nivel ridicat de deschidere, garantând cetățenilor și investitorilor date precise despre modul în care sunt administrate resursele financiare ale statului.
Regulil noi pentru împrumuturile suverane
Ediția din 2026 a raportului a adus o serie de reguli mai stricte de evaluare. Departamentul de Stat al SUA a introdus criterii noi privind publicarea termenilor și condițiilor în care sunt acordate sau primite împrumuturile suverane. Acestea includ obligația de a face publice detaliile despre datorii, dar și despre activele folosite drept garanție.
Analiștii americani subliniază că accesul liber la datele privind datoria publică previne acumularea unor datorii în condiții defavorabile și protejează resursele naționale de practicile speculative.
Beneficii directe pentru mediul de afaceri și combaterea corupției
Raportul american evidențiază faptul că transparența fiscală este un pilon esențial pentru stabilitatea economică. Un sistem financiar deschis oferă beneficii concrete:
Reducerea riscurilor financiare: Ajută la prevenirea spălării banilor, a finanțării terorismului și a altor infracțiuni economice.
Încredere pentru investitori: Un mediu fiscal predictibil limitează practicile neloiale pe piața internațională și atrage capital străin.
Control cetățenesc: Permite publicului să monitorizeze deciziile guvernamentale și să participe la dezbateri privind cheltuirea banilor publici.
Garanție pentru partenerii externi: Asigură instituțiile internaționale că asistența financiară și resursele puse la dispoziție sunt administrate corect.
Cum s-a desfășurat analiza
Analiza pentru ediția din 2026 a vizat perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025. Evaluarea a fost realizată de Departamentul de Stat al SUA în colaborare cu alte agenții federale, pe baza datelor furnizate de ambasade, consulate, instituții guvernamentale, organizații internaționale și reprezentanți ai societății civile.
Reprezentanții Ministerului Finanțelor au concluzionat că reconfirmarea României pe lista statelor transparente demonstrează angajamentul țării pentru o guvernanță responsabilă și un mediu economic predictibil.