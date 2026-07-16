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Companiile aeriene europene, tot mai aproape de restructurări

Industria aviatică

Industria aviatică

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 16 iul. 2026, 13:50

Creșterea prețului petrolului, alimentată de reluarea conflictului din Golf Persic, pune presiune pe industria aviatică europeană. Investitorii și analiștii avertizează că mai multe companii aeriene cu probleme financiare ar putea ajunge la restructurări, achiziții sau chiar insolvență.

Primele semne de dificultate

Printre transportatorii aflați sub presiune se numără easyJet, vizată de o posibilă preluare, airBaltic, care caută finanțare de urgență, și Norse Atlantic, aflată în proces de revizuire strategică.

Costurile cu combustibilul reduc perspectivele

Conflictul din Orientul Mijlociu a majorat costurile cu combustibilul și a afectat estimările de profit ale companiilor aeriene pentru 2026. În plus, operatorii și-au redus planurile de extindere a flotelor, iar Airbus și-a revizuit în scădere prognozele privind cererea de aeronave.

Companiile mici sunt cele mai vulnerabile

Analiștii spun că transportatorii de dimensiuni reduse riscă cel mai mult, mai ales dacă sezonul estival nu generează suficiente lichidități pentru a acoperi lunile de iarnă, când problemele financiare se accentuează.

Consolidarea pieței, tot mai probabilă

LOT continuă să fie văzută ca o posibilă țintă de preluare, iar airBaltic și Norse se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea investitorilor. Potrivit IATA, dacă prețurile ridicate la combustibil se mențin, unele companii aeriene vor fi nevoite să intre în faliment sau să fie preluate de operatori mai mari.

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