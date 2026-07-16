Companiile aeriene europene, tot mai aproape de restructurări

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 16 iul. 2026, 13:50

Creșterea prețului petrolului, alimentată de reluarea conflictului din Golf Persic, pune presiune pe industria aviatică europeană. Investitorii și analiștii avertizează că mai multe companii aeriene cu probleme financiare ar putea ajunge la restructurări, achiziții sau chiar insolvență.

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