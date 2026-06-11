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Digi România, B1 TV și televiziunea fugarului Ghiță, contracte bombă și case puse la dispoziție de către RA-APPS - VIDEO

11 iun. 2026, 09:44
RA-APPS

RA-APPS

Realitatea FinanciaraArticol scris de Realitatea Financiara
Sursă: Realitatea PLUS

RA-APPS a publicat lista cu beneficiarii mai multor vile de protocol ale statului. Anca Alexandrescu a dezvăluit în exclusivitate la Culisele Statului Paralel că mai multe televiziuni de știri se bucură de case puse la dispoziție chiar de stat.

Conform documentului oficial publicat de către RA-APPS, Digi Romania deține 5 astfel de locații puse la dispoziție de către statul român.

Sediul central al B1 TV de pe Strada Ion Câmpineanu, unde se află televiziunea, a fost, de asemenea, pus la dispoziție de către RA-APPS. Pe lângă acest sediu, televiziunea mai deține înca alte 5 spații primite de la RA-APPS.

Anca Alexandrescu a dezvăluit și plata chiriilor acestor televiziuni.

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