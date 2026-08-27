10 ani de grație, 45 de ani de plată: Prețul uriaș pe care îl vom plăti pentru împrumuturile SAFE. Cum a îndatorat Bolojan generațiile viitoare

Accesarea miliardelor din instrumentul SAFE vine la pachet cu condiționări severe: deși împrumuturile europene oferă României un răgaz generos — 45 de ani maturitate și o perioadă de grație de un deceniu —, robinetul banilor se va închide rapid dacă autoritățile de la București bifează din nou întârzieri în îndeplinirea jaloanelor pentru proiectele și achizițiile asumate.
Ministerul Finanțelor a prezentat condițiile prin care România primește o prefinanțare de aproximativ 2,5 miliarde de euro din împrumutul european SAFE. Sub paravanul unor condiții financiare avantajoase — o perioadă de grație de 10 ani și rambursare în rate anuale egale până la maturitatea finală —, Guvernul de la București preia costurile de finanțare ale Comisiei Europene. Deși fondurile pot fi accesate până la 31 decembrie 2030, accesul la acești bani nu este garantat în totalitate: robinetul financiar se va închide la prima abatere de la calendarul de reforme.
Robinetul banilor se închide la primul jalon ratat: Istoria restanțelor guvernamentale riscă să se repete
Finanțarea nu vine sub forma unui cec în alb. Banii sunt eliberați eșalonat, iar fiecare tranșă viitoare depinde strict de îndeplinirea jaloanelor stabilite în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare. Într-o administrație publică recunoscută pentru blocajele birocratice și întârzierile cronice în absorbția fondurilor europene, riscul de a pierde aceste resurse este uriaș.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a încercat să atenueze presiunea declarațiilor: „Fiecare tranșă următoare depinde de îndeplinirea jaloanelor asumate. Trebuie să transformăm aceste resurse în proiecte realizate, contracte implementate și investiții care rămân în economia României”. Rămâne însă de văzut dacă autoritățile vor reuși să transforme intențiile în șantiere funcționale.
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Aparat birocratic stufos pentru 35 de proiecte: Risc maxim de diluare a responsabilității
Planul național include 35 de proiecte de investiții. Din totalul fondurilor, 75% sunt direcționate către echipamente militare, ordine publică și apărare civilă, în timp ce doar 25% merg către infrastructura rutieră strategică — inclusiv autostrăzi și conexiuni către Republica Moldova și Ucraina.
Gestionarea banilor este însă spartă între o multitudine de instituții, crescând riscul de blocaj administrativ. Fondurile vor fi administrate de Ministerul Finanțelor, coordonarea generală revine Cancelariei Prim-Ministrului, iar implementarea efectivă este împărțită între trei ministere de resort:
Ministerul Apărării Naționale (achiziții de echipamente și tehnică militară);
Ministerul Afacerilor Interne (ordine publică și apărare civilă);
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (infrastructură rutieră de interes național).
Angajamente militare uriașe la NATO: Împrumutul SAFE doar cosmetizează nota de plată
România și-a asumat deja, la Summitul NATO de la Haga din iunie 2025, o creștere agresivă a cheltuielilor militare până la cel puțin 3,5% din PIB până în 2035. La această sumă se pot adăuga încă 1,5% din PIB pentru investiții conexe în securitate, infrastructură critică și reziliență.
Oficialii susțin că aceste cheltuieli masive ar fi trebuit făcute indiferent de existența mecanismului european: „SAFE nu creează această cheltuială, ci ne ajută să o finanțăm mai eficient și mai sustenabil”. Cu toate acestea, dincolo de retorica oficială privind "eficientizarea", realitatea dură rămâne aceeași: mecanismul SAFE nu este un grant nerambursabil, ci o refinanțare pe termen lung care mută o datorie uriașă pe umerii generațiilor viitoare.