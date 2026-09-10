Războiul SUA-Iran ar putea continua până în 2029. Avertisment pentru Trump

Publicat 10 sept. 2026, 14:43 Sursă Realitatea.Net

Războiul dintre SUA și Iran s-ar putea prelungi cu ani, în ciuda optimismului afișat de Donald Trump. Potrivit The Wall Street Journal, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio i-ar fi prezentat președintelui posibilitatea ca conflictul să dureze până la finalul mandatului său, în 2029.

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