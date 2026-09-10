Războiul SUA-Iran ar putea continua până în 2029. Avertisment pentru Trump

Războiul dintre SUA și Iran s-ar putea prelungi cu ani, în ciuda optimismului afișat de Donald Trump. Potrivit The Wall Street Journal, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio i-ar fi prezentat președintelui posibilitatea ca conflictul să dureze până la finalul mandatului său, în 2029.
Informațiile publicate de The Wall Street Journal arată că problema duratei războiului ar fi fost discutată chiar în cadrul unor reuniuni la Casa Albă.
Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și alți oficiali americani ar fi analizat împreună cu Donald Trump posibilitatea ca autoritățile de la Teheran să continue să reziste presiunilor exercitate de Statele Unite.
Blocada și celelalte operațiuni militare americane ar putea, în acest scenariu, să nu ducă rapid la rezultatul dorit de Washington. Conflictul s-ar putea prelungi chiar dincolo de 20 ianuarie 2029, data la care se încheie actualul mandat prezidențial al lui Donald Trump.
Este un scenariu care contrastează puternic cu mesajele transmise de președintele american în ultimele zile.
Trump vorbește despre o victorie rapidă
Donald Trump a susținut în mod repetat că Statele Unite au obținut deja rezultate importante în confruntarea cu Iranul și că regimul de la Teheran se află sub o presiune majoră.
Narațiunea promovată public de președinte este însă diferită de evaluările mai prudente care ar fi fost discutate în interiorul administrației.
Potrivit Wall Street Journal, oficialii americani nu exclud posibilitatea ca Iranul să continue să reziste, ceea ce ar transforma operațiunea militară într-un conflict mult mai lung decât cel anticipat inițial.
Diferența dintre declarațiile publice și discuțiile interne scoate în evidență dificultatea cu care Washingtonul ar putea ajunge la o soluție definitivă.
JD Vance nu a oferit un termen pentru încheierea conflictului
JD Vance a adoptat o poziție mai rezervată decât Donald Trump atunci când a fost întrebat despre durata operațiunilor militare.
Vicepreședintele american a refuzat să indice o dată precisă pentru finalul confruntării cu Iranul. El a argumentat că stabilirea în avans a unui calendar ar fi riscantă în condițiile în care Teheranul continuă să acționeze împotriva intereselor americane.
Vance a susținut că ar fi „iresponsabil” ca Statele Unite să își dezvăluie strategia și calendarul pentru Iran, în condițiile în care autoritățile iraniene nu și-ar respecta angajamentele și continuă să atace nave comerciale.
Poziția vicepreședintelui este astfel considerabil mai prudentă decât mesajul optimist transmis de Trump privind o încheiere rapidă a conflictului.
Un război prelungit ar pune presiune pe armata americană
Prelungirea conflictului până în 2029 ar avea consecințe importante pentru Statele Unite.
Una dintre principalele probleme ar fi reprezentată de resursele militare. Un conflict de durată ar necesita menținerea unor capacități militare importante în regiune, cu efecte asupra personalului, echipamentelor și bugetelor alocate operațiunilor externe.
În același timp, un război prelungit între Statele Unite și Iran ar putea avea consecințe majore asupra economiei mondiale.
Iranul ocupă o poziție strategică în regiunea Golfului Persic, iar orice escaladare care afectează transporturile maritime sau aprovizionarea cu petrol poate produce reacții rapide pe piețele internaționale.
Petrolul, una dintre marile vulnerabilități
Piața globală a petrolului ar fi printre cele mai expuse în cazul în care conflictul ar continua ani la rând.
Orice perturbare semnificativă a transporturilor sau a producției din Orientul Mijlociu poate duce la creșterea prețurilor și la accentuarea incertitudinii economice.
Un conflict care s-ar întinde până în 2029 ar suprapune, de asemenea, criza militară peste o perioadă extrem de importantă pentru politica americană: alegerile prezidențiale din 2028.
Prin urmare, războiul cu Iranul ar putea deveni nu doar o problemă de politică externă și securitate națională, ci și un subiect central în campania electorală americană.
Vance și Rubio, printre numele vehiculate pentru 2028
Contextul este cu atât mai interesant cu cât atât JD Vance, cât și Marco Rubio sunt considerați posibile figuri importante ale viitoarei curse pentru Casa Albă.
Niciunul dintre cei doi nu și-a anunțat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 2028. Ambii ocupă însă poziții importante în administrația Trump și ar putea avea un rol major în definirea politicii externe americane în următorii ani.
Pentru Vance și Rubio, modul în care va evolua conflictul cu Iranul ar putea deveni astfel o chestiune cu implicații politice pe termen lung.
Dacă războiul se prelungește până în apropierea alegerilor din 2028, administrația americană ar putea fi nevoită să explice alegătorilor de ce o operațiune prezentată inițial drept una cu rezultate rapide s-a transformat într-un conflict de durată.
Un scenariu care contrazice optimismul Casei Albe
Informațiile relatate de The Wall Street Journal conturează două perspective diferite asupra conflictului.
Pe de o parte, Donald Trump continuă să transmită că Iranul se află într-o poziție dificilă și că războiul se apropie de final. Pe de altă parte, discuțiile purtate de oficialii americani la nivel înalt arată că administrația ia în calcul și posibilitatea unui conflict care ar putea dura până în 2029.
Diferența dintre cele două abordări este importantă. O încheiere rapidă ar permite administrației Trump să prezinte operațiunea drept un succes militar și diplomatic. Un război prelungit ar însemna însă costuri mai mari, presiuni asupra armatei americane și posibile efecte asupra economiei mondiale.
Deocamdată, durata confruntării rămâne incertă. Însă faptul că scenariul unei continuări până în 2029 este discutat la cel mai înalt nivel al administrației americane arată cât de dificilă ar putea deveni situația din Orientul Mijlociu.