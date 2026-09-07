PIB-ul României a scăzut cu 0,7% în primul semestru din 2026. Construcțiile au salvat economia de o contracție mai mare

În primele șase luni din anul 2026, Produsul Intern Brut (PIB) al României a înregistrat o scădere de 0,7% pe seria brută și de 1,6% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Valoarea totală a PIB-ului în semestrul I a atins 900,3 miliarde lei în prețuri curente, conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS).
Scăderea din al doilea trimestru al anului a fost accentuată de evoluția negativă din sectoare cheie, însă dinamica din construcții a temperat declinul economic general.
Cum a evoluat PIB-ul României în trimestrul II din 2026
În trimestrul II 2026, Produsul Intern Brut a rămas nemodificat față de trimestrul precedent (0,0%), pe seria ajustată sezonier. Raportat la trimestrul II din 2025, economia s-a contractat cu 0,4% pe seria brută și cu 2,0% pe seria ajustată sezonier.
Valoarea PIB-ului estimată pentru al doilea trimestru pe seria brută a fost de 494,4 miliarde lei. INS precizează că revizuirea datelor provizorii nu a adus modificări semnificative față de varianta „semnal” publicată în august 2026.
Ce sectoare au susținut economia și ce industrii au tras PIB-ul în jos
Performanța economică din primul semestru din 2026 a fost influențată diferențiat de principalele ramuri ale economiei:
Sectorul construcțiilor a fost principalul motor de creștere, aducând o contribuție de +0,7% la PIB. Volumul de activitate din construcții s-a majorat spectaculos, cu +12,3%.
Serviciile recreative și de agrement au contribuit cu +0,4% la creșterea PIB, înregistrând un avans al volumului de activitate de +11,7%.
Comerțul, transporturile și HoReCa au avut cel mai mare impact negativ, cu o contribuție de -0,9% la dinamica PIB și o scădere a volumului de activitate de -3,9%.
Industria a continuat perioada de regres, scăderea de -2,9% a volumului de activitate generând o contribuție negativă de -0,5% la PIB.
Sectorul IT&C și tranzacțiile imobiliare au înregistrat fiecare contribuții negative de câte -0,3%.
Consumul populației a scăzut, în timp ce investițiile rămân pe plus
Din punctul de vedere al utilizării PIB, consumul final al gospodăriilor s-a redus cu 2,5% în semestrul I 2026, având un impact negativ de -1,5% asupra evoluției economice.
În schimb, formarea brută de capital fix (investițiile) s-a majorat cu 10,9%, aducând un aport pozitiv considerabil de +2,4% la PIB. Exportul net a păstrat o influență ușor negativă (-0,1%), fondată pe un ritm de creștere al importurilor (+1,6%) superior celui al exporturilor (+1,3%).