Scumpirile nu se opresc: managerii din comerț și servicii se așteaptă la noi majorări de prețuri în lunile următoare – date INS

Publicat 28 sept. 2026, 09:35 Sursă Realitatea.net

Managerii din comerț avertizează că scumpirile vor continua în lunile octombrie și noiembrie, potrivit unei analize publicate luni, 28 septembrie, de Institutul Național de Statistică și Analize Economice. Totuși, un aspect pozitiv apare în prognoze: angajatorii din domeniu se așteaptă la o creștere moderată a numărului de salariați.

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